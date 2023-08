Gloria Duque publica 'Un pez entre un millón', una historia de amor mezclada con los sucesos cotidianos

ALMERÍA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autora Gloria Duque ha publicado 'Un pez entre un millón', una historia de amor que surge de su propia experiencia cuando en el verano de 2019 conoció a un hombre "muy especial" que le llevó a bucear. "Me enseñó que los límites solo los marca uno mismo y que con valor se puede superar cualquier cosa", ha estimado la autora.

Según ha relatado en una nota de la editorial Círculo Rojo, pese a su miedo a bucear, ahora es capaz de hacerlo pese a que suponga un esfuerzo para ella. "Dejar mi vida en manos de un extraño solo porque creí en él fue el acto de fe más grande que he hecho en mi vida. Él me sacó de las profundidades cuando pensaba que jamás volvería a ver la luz del sol. Ese sentimiento me motivó a escribir el libro", ha detallado.

En este sentido, abunda en un pasaje de la novela, que "contiene lo que viví ese día bajo el mar". "Todos tenemos en nuestra vida a esa persona que nos ha dejado huella. Necesitaba que esa huella no se borrara con el paso del tiempo", ha añadido.

Según el sello de autoedición, en esta obra "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, una tensión sexual entre dos protagonistas que quieren, pero se ven envueltos en una trama de corrupción y gente sin escrúpulos que no les va a poner su historia nada fácil".

"Visitará rincones y lugares mágicos descritos con tanto detalle que creerá estar dentro de la novela. Descubrirá platos increíbles en restaurantes reales de la isla que le despertarán la curiosidad por probarlos. Empatizará con Mar, que sufre por un amor sin saber si realmente la correspondieron o solo fue un capricho. Encontrará, en definitiva, trocitos de su vida reflejados en la historia", ha explicado.

'Un pez entre un millón' se presenta como una historia de amor con sucesos cotidianos que hacen que el lector "empatice con el protagonista". "Yo no la escribí con ese propósito, es algo que ha sucedido sin más y me siento tremendamente agradecida", ha expresado.

Con ello, ha señalado que fue su afán de encontrar respuestas lo que le impulsó a escribir. "¿Por qué alguien que entra en nuestras vidas como un auténtico huracán desaparece sin más? La respuesta no es única, pero en el caso de Arturo, es mucho más compleja de lo que imaginaba. Escribir la novela me ha hecho crecer emocionalmente con la protagonista, tener mucha más conciencia ecologista a través del personaje de Arturo y descubrir rincones de la isla maravillosos", ha reflexionado.

Gloria Duque es graduada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en 2002 y máster en Negocios Internacionales Digitales en IDEC-Pompeu Fabra así como fisioterapeuta por la Universidad Ramón Llull. En 2020 publicó 'Un pez entre un millón', el primer libro de la que espera sea su saga literaria.