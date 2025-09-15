El Gobierno, abierto a "dialogar" de los usos de los suelos del 'Toblerone' y la antigua estación de Almería

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, atiende a los medios frente a la antigua estación de ferrocarril de Almería. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha asegurado este lunes que el Gobierno estará dispuesto a "dialogar" sobre las propuestas municipales para reorientar el uso de los antiguos suelos del 'Toblerone', donde el Ayuntamiento sugiere crear un palacio de congresos, así como el uso de la estación histórica de ferrocarril "siempre que representen el interés general".

Así lo ha manifestado Santano en declaraciones a los medios tras la reunión de la sociedad de integración Almería Alta Velocidad en la que se ha abordado la evolución de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad y la creación de la nueva estación intermodal que acogerá la llegada del AVE en 2027.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha señalado que ambas administraciones han quedado pendientes de formalizar una reunión en la que se aborden ambas cuestiones dentro del marco de "lealtad institucional" que, según ha asegurado, impera en las obras del soterramiento.

"Vamos a ver también qué propuestas hay por parte del ayuntamiento, que nos ha transmitido la idea de que quieren revisar el planeamiento y, en función de eso, desde Adif se dará la respuesta que corresponda", ha manifestado por su parte Santano ante la intención municipal de evitar la construcción de cuatro torres más en los suelos del antiguo silo y los talleres de Renfe, cuyo desarrollos quedaron vinculados desde sus inicios a financiar las obras de soterramiento.

El secretario de Estado ha recordado que en su momento se alcanzaron una serie de acuerdos sobre los que se ha mostrado dispuesto a "dialogar" en caso de que haya que "revisar" los mismos, si bien ha apuntado las "limitaciones" a las que está sometida Adif como administración pública para "modificar, sobre todo, aquellos derechos que nos puedan ser otorgados" o reconocidos.

"No hay que olvidar que Adif no es un privado, Adif es una administración pública y eso tiene dos vertientes", ha dicho para asegurar que el administrador también se encuentra condicionado a "informes de legalidad y de carácter financiero" a la hora de acometer cambios en los acuerdos ya previstos.

Desde el Ayuntamiento de Almería ya trasladaron su intención de hacer de la zona aledaña al actual Parque de la Estación un espacio "verde" y "zona de recreo" en el que posibilitar equipamiento público, como un palacio de congresos, una vez que buena parte del soterramiento se financia con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sentido en el que los aprovechamientos previstos inicialmente pueden ser suplidos en beneficio de espacios para la ciudad.

En cuanto al futuro de la estación histórica, planteada como lugar de operaciones para el futuro centro de control de la alta velocidad, el Ayuntamiento ha vuelto a mostrar su interés para que dicho espacio pueda ser cedido a la ciudad mediante un uso lúdico y cultural.

"Nosotros, de algún modo, lo que estamos esperando es una propuesta del Ayuntamiento", ha dicho el secretario de Estado, quien se ha mostrado expectante a conocer las alternativas municipales toda vez que, ya en julio de 2024, la propia Vázquez se mostró dispuesta ofrecer a Adif una nueva ubicación donde instalar el centro de control.

Santano ha insistido en que, actualmente, la estación histórica debe mantener una "naturaleza pública" y servir al "interés general", por lo que se mantiene previsto un uso ferroviario una vez que deje de ser sede provisional para los viajeros cuando acaben las obras del soterramiento.

"A partir de ahí, si el ayuntamiento, tal y como nos ha indicado la alcaldesa, nos quiere hacer una propuesta, nosotros la vamos a estudiar, la vamos a analizar y lógicamente le daremos una respuesta", se la limitado el representante de Transportes.