El Gobierno considera "sumamente satisfactorio" el resultado de la segunda fase contra el narcotráfico en Almería

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios junto al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este jueves la "capacidad operativa" del operativo conjunto desarrollado por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera tras la segunda fase de la actuación contra el tráfico de drogas desplegada en Fines, Macael y Olula del Río (Almería), que se ha saldado con diez detenidos y ocho registros domiciliarios, en lo que ha considerado un resultado "sumamente satisfactorio".

Fernández se ha pronunciado así durante la toma de posesión del comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Almería, Antonio María Delgado de los Reyes, en un acto en el que ha puesto esta actuación como ejemplo del trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a la delincuencia organizada en la provincia.

En este dispositivo desplegado de forma simultánea se han practicado entradas en varias viviendas y controles en los accesos a los municipios afectados, así como inspecciones sobre el tránsito de vehículos y camiones.

La actuación ha dado continuidad al operativo desarrollado el pasado 18 de febrero contra el mismo entramado en Macael, dentro de una investigación dirigida a desarticular a un grupo criminal asentado en esta zona de la provincia.

Aquel primer golpe se saldó con once detenidos, entre ellos Félix, alias 'el Miguelete', considerado el presunto cabecilla del entramado, y permitió intervenir 92 kilogramos de cocaína, 235.000 euros en efectivo y varias armas de fuego ocultas en trasteros, viviendas y garajes de la comarca.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para siete de los investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.