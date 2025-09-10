El Gobierno critica el "daño" de la Junta a la UJA y UGR frente a las privadas con la puesta en marcha de nuevos grados

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VIATOR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado de Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado este miércoles el "daño" que la Junta de Andalucía ha hecho a las universidades públicas de Granada y de Jaén al no poder iniciarse durante este curso los grados de Datos e Inteligencia Artificial y el de Ingeniería Biomédica validados por el Consejo de Universidades para ambas instituciones mientras que otras universidades privadas a las que sí se validaron las titulaciones ya parten con una "ventaja competitiva".

A preguntas de los medio en Viator (Almería), el delegado ha señalado que ambos grados van a poder ofrecerse este curso en las universidades Alfonso X El Sabio y en la Universidad Loyola, donde la Junta de Andalucía "sí les aprobó" unas titulaciones que van a empezar a impartirse este curso con "una demanda muy grande"

"Tirón de orejas absoluto a la Junta de Andalucía, que ha apostado una vez más por lo privado frente a lo público", ha dicho Fernández, quien ha recordado que tanto la UGR como la UJA han manifestado su intención de poner en marcha las titulaciones el próximo curso académico dado que para este, la matriculación está "prácticamente cerrada".

El delegado ha incidido en que ambas universidades públicas "han tenido en dos ocasiones dos negativas absolutamente infundadas" para la validación de los nuevos grados "como ha puesto de manifiesto el Consejo de Universidades, que no es el Gobierno de España", ha aclarado antes de recordar que el órgano lo integran cinco rectores y "solamente un miembro del Ministerio".

En esta línea, ha subrayado que la Comisión Permanente del Consejo de Universidades es un órgano "absolutamente objetivo e imparcial" que, en su pronunciamiento, aseguró "por unanimidad" que "no había ningún motivo para descartar y para informar desfavorablemente sobre estos dos grados tan importantes".