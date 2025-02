El Gobierno dice que espera desde hace tres años a que la Junta pida la OSP de vuelos de Almería con Madrid y Barcelona

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha incidido este miércoles en la falta de acción del Ejecutivo andaluz para ejecutar la proposición no de ley aprobada por unanimidad hace justo tres años en el Parlamento de Andalucía para instar al Gobierno central a declarar de obligación de servicio público (OSP) las rutas aéreas entre Almería y Madrid y entre Almería y Barcelona.

Así lo ha destacado el subdelegado a preguntas de los medios ante las quejas del sector empresarial de la provincia por la falta de conectividad aérea tras la pérdida temporal de conexiones en el vuelo con la capital del país, que quedará reestablecido a partir del 17 de febrero con la recuperación de frecuencias.

"La Junta de Andalucía no ha pedido al Gobierno de España la obligación de servicio público del vuelo Almería-Madrid o Almería-Barcelona. Evidentemente, si no se inicia, no sabemos cuál va a ser el final de ese procedimiento, si se podrá declarar o no la obligación de servicio público", ha manifestado el subdelegado.

Martín ha asegurado que esta sería la "única manera" en la que el Gobierno podría "incidir" en un mercado "liberalizado" para establecer una determinada frecuencia y número de vuelos así como limitar tarifas, ya que los altos precios de los billetes era otra de las quejas que la patronal almeriense argumentaba como elemento que restaba competitividad a sector.

En esta línea, ha apuntado la experiencia que existe con el vuelo Almería-Sevilla, que opera bajo la declaración de OSP y en el que, por tanto, se puede establecer un mecanismo de regulación para garantizar la conexión a un precio determinardo.

El representante del Gobierno en Almería ha solicitado "rigor" a la hora de realizar peticiones para mejorar las comunicaciones de la provincia, ya que si bien se ha mostrado de acuerdo en este aspecto, ha incidido en la inversión "espectacular" que la Administración central realiza para conseguir la llegada del AVE y establecer mejores carreteras con el enlace A-7 y A-92 de Viator. "El Gobierno de España está poniendo mucho de su parte", ha apostillado.

En cualquier caso, ha manifestado la "máxima colaboración" del Gobierno para intentar hacer para que las compañías "vean que Almería es un destino atractivo" y que "merece la pena mejorar nuestras comunicaciones". "Yo comparto plenamente esa reivindicación del colectivo", ha aseverado.