El Gobierno habilita un refugio climático frente al calor extremo en el Registro de la calle Arapiles de Almería

Zona de atención al público del Registro de la Subdelegación del Gobierno en Almería habilitada como refugio climático. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha habilitado un refugio climático en la zona de atención al público del Registro, situado en la calle Arapiles, 19, para ofrecer a la ciudadanía un espacio "seguro y confortable" durante los episodios de temperaturas extremas.

La actuación forma parte de la nueva Red de Refugios Climáticos impulsada por el Gobierno central, a la que también se han incorporado la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Almería y la Oficina de Extranjería.

La iniciativa pretende reforzar la protección frente al calor extremo y garantizar en todo el territorio nacional el acceso a espacios públicos adaptados, que tendrán una imagen común y se incluirán en un mapa interactivo para facilitar su localización, según ha señalado la Subdelegación en una nota.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "la creación de esta red de refugios demuestra que la adaptación al cambio climático también pasa por acercar los recursos públicos a la ciudadanía y poner los edificios de la Administración al servicio de quienes más lo necesitan en momentos de temperaturas extremas".

Martín ha señalado que "la protección de la salud pública es una prioridad para el Gobierno de España" y ha advertido de que las altas temperaturas afectan especialmente a las personas mayores, a quienes padecen enfermedades crónicas, a los menores y a otros colectivos vulnerables. Por ello, ha defendido que disponer de espacios "accesibles, gratuitos y acondicionados supone una medida útil y preventiva".

REQUISITOS DE LOS REFUGIOS CLIMÁTICOS

Los espacios incorporados a la Red Estatal deben ofrecer un acceso libre y gratuito, sin necesidad de pago o consumo obligatorio, y cumplir la normativa vigente sobre accesibilidad universal y seguridad para personas con discapacidad.

También deben mantener una temperatura confortable en torno a los 27 grados durante el verano y a los 21 grados en invierno, además de disponer de asientos y zonas de estancia, agua potable gratuita mediante fuentes o dispensadores accesibles y servicios higiénicos gratuitos y adaptados.

Los refugios deben permanecer abiertos durante las horas de mayor calor y, preferentemente, contar con un horario extendido. Asimismo, deben disponer de una "señalización visible y homogénea que permita su fácil localización".

La red está coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha identificado los edificios de la Administración General del Estado más adecuados para incorporarse a la iniciativa.