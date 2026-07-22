Góngora deja la Alcaldía de El Ejido "con la conciencia del deber cumplido" para ser delegado de la Junta en Almería

Archivo - El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, durante una comparecencia ante los medios. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha anunciado este miércoles su renuncia después de 15 años al frente del Ayuntamiento para asumir el cargo de delegado de la Junta de Andalucía en Almería, una responsabilidad de la que tomará posesión este viernes en Sevilla.

"Me voy con la conciencia del deber cumplido", ha manifestado Góngora durante una comparecencia en la que ha reconocido que la decisión "no ha sido fácil" y que la ha adoptado con "profunda emoción" y un "inmenso sentimiento de agradecimiento" por la confianza recibida.

El todavía regidor ha asegurado que estar al frente del Consistorio ha supuesto "el mayor honor" al que probablemente podía aspirar en política y ha señalado que ha dedicado estos años al cargo con "total honestidad", "muchísima entrega" y con el objetivo de "defender el interés general de El Ejido por encima de cualquier otra circunstancia".

Góngora ha agradecido el respaldo de los vecinos que han depositado su confianza en él y en su equipo en cuatro elecciones municipales. También ha admitido que "con seguridad" no siempre ha acertado y ha valorado las críticas recibidas porque, según ha señalado, han ayudado al gobierno municipal a desempeñar mejor su trabajo.

JOSÉ FRANCISCO RIVERA QUEDARÁ AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO EN FUNCIONES

El Ayuntamiento celebrará este jueves, 23 de julio, a las 9,00 horas, un pleno en el que se tomará conocimiento de la renuncia, momento a partir del cual Góngora dejará formalmente de ser alcalde.

El primer teniente de alcalde, José Francisco Rivera, ejercerá como alcalde en funciones hasta que se celebre un nuevo pleno para elegir a la persona que ocupará la Alcaldía. Según ha precisado el Ayuntamiento, esta sesión deberá convocarse en un plazo máximo de diez días.

Preguntado por su sustituto, ha señalado que la decisión corresponderá "fundamentalmente al partido" y ha asegurado que la persona elegida contará con toda su "lealtad, tanto personal como institucional". En este sentido, ha afirmado que deja un equipo "sólido", "muy consolidado" y con "una amplísima experiencia".

UN AYUNTAMIENTO "MUCHO MÁS PREPARADO" TRAS EL SANEAMIENTO

Al hacer balance de sus cinco lustros en el cargo, Góngora ha recordado que asumió el gobierno municipal en "uno de los momentos más complejos" de la historia del Ayuntamiento y ha destacado el proceso de saneamiento económico, con una media de medio millón de euros semanales destinada a amortizar deuda.

Según ha señalado, este esfuerzo ha permitido "recuperar la estabilidad, cumplir las reglas de gasto" y dejar un Ayuntamiento "mucho más preparado", con más del 90 por ciento de los proyectos Edusi adjudicados.

Asimismo, ha destacado el aumento de las inversiones de la Junta y el "buen momento económico" de El Ejido, apoyado en un tejido productivo "muy emprendedor", "muy dinámico" y "muy innovador". No obstante, ha situado entre los retos pendientes el avance turístico y logístico, el refuerzo de su posición como cabecera comarcal y la cohesión social.

Góngora ha asegurado que el municipio "tiene por delante los mejores años de su historia" por su economía, su agricultura, su tejido empresarial, su potencial turístico y el carácter trabajador de su sociedad.

En el plano personal, ha asegurado que ser alcalde ha sido, junto con su familia, "el mayor privilegio" de su vida y "mucho más que desempeñar un cargo público". También ha recordado que inicialmente anunció que permanecería ocho años en la Alcaldía, aunque después prolongó su compromiso, y ha señalado que no pretendía "perpetuarse", ya que la vida política exige "ir culminando etapas".

"NO HE PEDIDO ESTO"

El futuro delegado ha precisado que no había pedido el cargo, si bien ha agradecido la confianza del presidente autonómico, Juanma Moreno, y de sus compañeros de partido. "Se ha pensado en mí y yo estoy dispuesto a dedicarme en cuerpo y alma a esta nueva tarea", ha expresado.

Góngora ha afirmado que afronta esta etapa con "ilusión, compromiso y espíritu de servicio", aunque ha reconocido que requerirá "mucho trabajo", estudio y un conocimiento profundo del territorio y de sus necesidades.

Además, ha dedicado unas palabras a Aránzazu Martín, a la que ha definido como una "magnífica delegada" y una persona con "una amplia experiencia". También le ha agradecido el trato "extraordinario" que ha mantenido con el Ayuntamiento y el equipo de gobierno.

Finalmente, ha asegurado que continuará viviendo en El Ejido y trabajando por el municipio desde su nueva responsabilidad provincial. "Uno puede dejar un cargo como yo dejo ahora, pero mi compromiso con El Ejido va mucho más allá de ese cargo institucional", ha concluido.