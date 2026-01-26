Greenpeace ve cumplido el fallo para hacer no urbanizable El Algarrobico y pide archivar el caso

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA el archivo de la pieza de ejecución destinada a cumplir la sentencia que obligaba a declarar como no urbanizables los suelos en los que se asienta el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) después de que el Ayuntamiento completara los trámites para publicar los documentos correctivos de su PGOU en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 12 de enero.

En un escrito remitido al tribunal, consultado por Europa Press, el colectivo da cuenta de la publicación realizada sobre la aprobación definitiva de la modificación parcial del PGOU de Carboneras en cumplimiento de la sentencia de la misma Sala en 2016, la cual fue declarada en firme en 2018 por el Tribunal Supremo.

Para Greenpeace, el pronunciamiento judicial alcanzado hace casi una década ha sido por fin ejecutado, lo que implica la declaración oficial del paraje como zona no urbanizable, por lo que procedería a archivar el caso mientras, de otro lado, se resuelve el procedimiento en torno a la legalidad de la licencia de obras concedida en 2003 para la construcción del hotel.

No obstante, y mediante una providencia dictada el pasado el 22 de enero, el tribunal ha dado también traslado a otras partes incluidas en el procedimiento, entre ellas la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Presidencia, las promotoras Azata del Sol y Azata Patrimonio, y otras entidades ecologistas; que deberán pronunciarse al respecto en un plazo de diez días hábiles.

La decisión llega después de que el propio Consistorio carbonero pusiera en conocimiento del TSJA que había completado y formalizado el oficio por el que le requería la publicación de la norma urbanística íntegra tras las correcciones hechas a partir de lo dispuesto por la justicia.

Cabe recordar que la Sala insistía en la publicación del "contenido íntegro" de las nuevas normas urbanísticas a fin de dar por cumplida la sentencia que obligaba a devolver la protección a los terrenos donde se asienta el hotel inacabado de Azata del Sol conforme a las apreciaciones realizada por la Junta de Andalucía tras una primera publicación que no fue satisfactoria.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado 12 de enero la normativa urbanística íntegra de la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Carboneras que reclasificaba el sector ST-1 del paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección así como el ST-2, correspondiente a El Canillar.

La publicación se produjo dentro del plazo fijado por el tribunal, que había dado de margen hasta el 19 de enero, para que el texto completo apareciera en el boletín bajo advertencia de sanciones de 1.000 euros cada 20 días al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS).

Con esta inserción en el BOP, el Ayuntamiento formalizaba la adaptación del PGOU a lo ordenado por los tribunales para devolver al paraje incluido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar su protección ambiental. Para ello, el Ayuntamiento ha modificado y rectificado el planeamiento vigente en lo relativo a la calificación urbanística de ambos ámbitos. Los cambios se han incorporado a la memoria general, las normas urbanísticas y los planos del PGOU.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA en 2016, ratificada por el Tribunal Supremo en 2018, anulaba la clasificación urbanística de ambos sectores como urbanizables y ordenaba su inclusión en el planeamiento municipal como suelo no urbanizable de especial protección, con el grado correspondiente.

El documento aprobado clasifica el sector ST-1 como suelo no urbanizable con grado de protección C1, correspondiente a áreas naturales de interés general, y el sector ST-2 como suelo no urbanizable con grados de protección B1 y B2, vinculado a áreas naturales de interés general y áreas seminaturales con usos tradicionales.