La Guardia Civil forma en Almería a 24 agentes andaluces ante posibles amenazas NRBQ

Agentes de la Guardia Civil durante las prácticas de descontaminación incluidas en las jornadas de formación en materia NRBQ celebradas en Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado entre los días 20 y 24 de octubre, en las instalaciones de la Comandancia de Almería, unas jornadas de formación en materia nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ) de nivel uno, en las que han participado 24 agentes procedentes de las Comandancias de Almería, Granada, Córdoba y Jaén.

El objetivo de estas jornadas es "mantener la operatividad y eficacia" del sistema NRBQ de la Guardia Civil en su nivel básico, que corresponde a las Unidades Territoriales de la Zona de Andalucía, dotándolas con capacidades técnicas y operativas para actuar como primeras unidades de respuesta ante incidentes de esta naturaleza.

Estas unidades Territoriales, al actuar como primeros intervinientes, desempeñan funciones clave como la zonificación y aseguramiento de áreas de riesgo, así como la evacuación de posibles afectados, hasta la llegada de las unidades NRBQ especializadas.

Además, se encargarán de prestar los apoyos requeridos por las autoridades competentes dentro de sus capacidades operativas, según ha destacado la Comandancia en un comunicado.

La formación ha sido impartida por especialistas de la Unidad Central Operativa NRBQ, perteneciente al Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (Sedex-NRBQ), con sede en Valdemoro (Madrid). Asimismo, ha contado con la colaboración del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número dos, con base en Sevilla.

EJERCICIO PRÁCTICO

Las jornadas han finalizado con un ejercicio práctico en el que se simuló una situación de emergencia real con presencia de agentes NRBQ, durante el cual se han puesto a prueba los protocolos de intervención, aislamiento y apoyo en una escena contaminada.

La Guardia Civil se ha consolidado como un "referente internacional" en la respuesta ante amenazas de tipo NRBQ, con más de 2.500 agentes formados y dotados de material específico, distribuidos en un centenar de unidades operativas en todo el territorio nacional.

Este sistema escalonado de respuesta permite una intervención "inmediata, eficaz y segura" en cualquier punto de España ante incidentes que impliquen sustancias peligrosas, "protegiendo tanto a la ciudadanía como al personal interviniente".