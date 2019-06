Liberada en Almería una tortuga con el caparazón deformado tras quedar enredada en plásticos en el mar

Actualizado 03/06/2019 16:33:31 CET

ALMERÍA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Almería han realizado junto a Equinac la suelta de 'Guerrero', un ejemplar de tortuga boba (Caretta caretta) tras su periodo de recuperación.

El regreso a su medio natural se ha realizado desde la embarcación 'Río Almazora' de la Guardia Civil, y los agentes han acompañado y dado seguridad al dispositivo diseñado por la ONG que ha finalizado con éxito total.

'Guerrero' es un ejemplar de tortuga boba que presenta su caparazón deformado al crecer con un cabo atado alrededor del mismo.

El barco pesquero 'Hermanos Guerrero' localizó en apuros a la tortuga, enredada en plásticos y no dudaron no sólo comunicarlo a Equinac, si no realizar su traslado al centro de recuperación.

Tras un periodo de recuperación de tres meses, la tortuga se encuentra en óptimas condiciones para volver a su medio natural.

La tortuga boba es una de las especies más grandes en tamaño de las tortugas marinas, llegando en algunas ocasiones a medir hasta 1,2 metros de largo. Las principales amenazas para esta especie son la existencia de plásticos en el mar, las redes de arrastre, palangres o nasas y está incluida en el apéndice I de CITES y en el catálogo español de especies amenazadas como especie vulnerable.

La Guardia Civil desarrolla una importante labor en cuando a protección de la naturaleza y en nuestra provincia muy relacionada con la protección de espacios naturales protegidos y el medio marítimo.

Así, recuerda la necesidad de no manipular a los animales si se hallan varados en la playa, y la necesidad de avisar con urgencia a los teléfonos de emergencias o al 062 para que por parte de personal cualificado se proceda a su traslado y recuperación.

Otras actuaciones que realiza la Guardia Civil de Almería son la retirada de redes abandonadas, que son un peligro mortal para los animales que habitan el medio marino, control de vertidos al mar o pesca ilegal.