Habilitado el teléfono 677904624 para familiares de afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería)

Número de teléfono habilitado para atender a familiares de afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería)
Número de teléfono habilitado para atender a familiares de afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería) - 112 ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 10 julio 2026 6:41
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ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que se salda por el momento con doce fallecidos y siete heridos, además de en torno a un millar de desalojados, según ha anunciado el 112 Andalucía en sus redes sociales,

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región" y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación; al tiempo que ha reiterado su pésame y el de todo el ejecutivo a las familias. "El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha subrayado.

En la zona continúan trabajando en el dispositivo desplegado alrededor de 150 efectivos: 16 grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones (TOP), dos técnicos de extinción (TEX), un agente de medio ambiente (AMA), un subdirector del Centro Operativo Regional o Provincial (COR/COP), cuatro autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), un Equipo de Mando de Incendios Forestales (EMIF) y una unidad de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía (REJA).

También se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se despliega con 150 efectivos para trabajar junto a Infoca y bomberos y el resto del operativo.

El fuego ha obligado a evacuar a vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer resultó herida con quemaduras y tuvo que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas. Además, otra persona más resultó por intoxicación de humo y ha sido trasladada, también, al mismo centro hospitalario. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves. En el Centro de Artes Escénicas un total de 54 personas han sido atendidas por efectivos de emergencia desplegados en el terreno.

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