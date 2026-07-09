Composición del nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Vox con 13 consejerías y tres vicepresidencias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS
SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado a conocer este jueves, 9 de julio, en una comparecencia en el Palacio de San Telmo pasadas las 13,30 horas, la composición de su nuevo gobierno, conformado tras el acuerdo que la semana pasada suscribieron el PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, y que consta de 13 consejerías y tres vicepresidencias.
Estos son los integrantes del primer Ejecutivo andaluz de coalición entre el PP-A y Vox tras el referido acuerdo de la semana pasada para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta en función del resultado de las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que los 'populares' lograron 53 escaños y se quedaron a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox obtuvo 15 diputados:
-- Presidente: Juanma Moreno.
-- Vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias: Antonio Sanz.
-- Vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local: Manuel Gavira.
-- Vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz del Gobierno andaluz: Carolina España.
-- Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural: Ramón Fernández-Pacheco.
-- Consejera de Educación: María del Carmen Castillo.
-- Consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación: Jorge Paradela.
-- Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo: Rocío Blanco.
-- Consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad: Loles López.
-- Consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio: Rocío Díaz.
-- Consejero de Fomento y Movilidad: Mario Muñoz Atanet.
-- Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente: Adolfina Martínez Guirado.
-- Consejera de Cultura, Deporte y Patrimonio Histórico: Patricia del Pozo.
-- Consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública: José Antonio Nieto.