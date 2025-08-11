Hallada muerta una mujer de unos 50 años en su vivienda de Almería tras el aviso de los vecinos por mal olor

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha sido encontrada muerta en la noche de este domingo en el interior de su vivienda situada en la calle Agustín Gómez Arcos, en el barrio de Loma Cabrera de Almería capital.

El hallazgo se ha producido después de que varios vecinos alertaran a la Policía Nacional de un mal olor procedente de la vivienda y de que no habían tenido noticias de la mujer desde hacía días.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y efectivos de Bomberos de Almería, que accedieron a la casa pasadas las 23,30 horas y localizaron el cuerpo sin vida poco después de la medianoche, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La mujer residía sola y, a la espera de los resultados de la autopsia, se desconocen por el momento las causas de su fallecimiento, si bien las mismas fuentes han indicado que todo apunta a una muerte natural.