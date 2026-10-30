Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en las Cuevas de Conan, en Almería

Un agente de la Policía Nacional frente a un vehículo oficial del Cuerpo. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver en avanzado estado de descomposición ha sido hallado este viernes en las Cuevas de Conan, situadas en la parte alta de la Rambla de Almería, cerca de la zona de La Molineta, en la capital almeriense.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, el cuerpo, en una primera inspección, no presenta signos de violencia.

Los agentes mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento, así como para determinar la identidad de la víctima.