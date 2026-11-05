Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la playa de Villaricos en Cuevas del Almanzora (Almería)

Archivo - Playa de Cuevas del Almanzora (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - Archivo

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una persona, de la que no han trascendido más datos, ha sido encontrado en la mañana de este jueves en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería).

Según ha informado el 112 Andalucía, fue un ciudadano quien sobre las 8,30 horas de la mañana telefoneó para indicar que se había topado con el cadáver a la orilla del mar, por lo que desde la sala coordinadora se ha activado a la Guardia Civil.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes confirmaron el hallazgo del cuerpo, ante lo que se activó el protocolo judicial para su levantamiento y posterior identificación.