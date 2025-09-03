Heridas dos personas en Roquetas de Mar (Almería) por quemaduras en el incendio de una vivienda

Archivo - Los vehículos de primera intervención del Consorcio de Poniente de Almería, en una imagen de archivo - BOMBEROS DEL PONIENTE - Archivo

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas por quemaduras a causa de un incendio de vivienda registrado en la noche de este pasado martes en Roquetas de Mar (Almería).

Según ha informado el 112 en un comunicado, los vecinos dieron la voz de alerta a este teléfono de emergencias pasadas las 22,00 horas para informar de un fuego declarado en un piso de la tercera planta de la calle Géminis del municipio roquetero.

Según los testimonios aportados, en el interior de la vivienda se encontraban dos personas que necesitaban asistencia médica. Además, los alertantes notificaron que habían escuchado explosiones en el inmueble.

Rápidamente, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que trasladó al lugar una uvi móvil y un equipo médico.

A causa del fuego, un hombre y una mujer de 56 años han resultado heridos por quemaduras y han precisado traslado al hospital de Poniente.

Fuentes de Bomberos han informado de que se investigan las causas del incendio, que, además, ha causado daños en las ventanas y muebles de la vivienda.