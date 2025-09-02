Herido un empleado municipal de Bacares (Almería) tras caer varios metros desde el castillo cuando desbrozaba

BACARES (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

Un trabajador municipal de Bacares (Almería) ha resultado herido este martes tras despeñarse desde una notable altura cuando realizaba labores de desbroce en las inmediaciones del castillo de la localidad, por lo que ha tenido que ser evacuado de urgencia a un hospital de Granada.

"Está estable y se ha podido proceder a su traslado", ha confirmado a Europa Press la alcaldesa del municipio, Encarna Zaguirre, quien también se ha desplazado hasta el centro sanitario al que el empleado se ha trasladado por vía aérea para interesarse por el estado del trabajador, que tendrá que ser intervenido a causa de algunas fracturas.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han señalado que sobre las 8,30 horas se recibió un aviso en el que se alertaba de que el empleado se había precipitado desde el castillo cuando hacía uso de una desbrozadora de mano hasta el río.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, 061 y el servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Si bien desde el instituto armado han apuntado que el castillo se sitúa a una altura de unos "70 metros", la regidora ha señalado que la caída se habría producido desde un distancia mucho menor.

El hombre ha sido estabilizado por los servicios de urgencia, que han podido llegar mediante ambulancia hasta la zona de la caída dada su accesibilidad. Posteriormente, se han accedido a su evacuación médica.