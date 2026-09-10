Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la carretera N-340a a su paso por Benahadux (Almería)

Punto donde se ha producido el accidente. - EUROPA PRESS

BENAHADUX (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha resultado herido este jueves tras producirse una colisión entre su vehículo y un turismo cuando circulaban por la carretera N-340a a su paso por Benahadux (Almería), a la altura de la fábrica de cosméticos y perfumes Briseis.

Una portavoz del EMA-112 ha indicado a Europa Press que sobre las 9,18 horas se han recibido algunos avisos en los que se informaba del accidente sobre el kilómetro 449 de dicha vía sentido Almería. Los propios alertantes advertían de que el motorista estaba herido.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, efectivos sanitarios y mantenimiento de carreteras, que se han desplazado hasta el lugar del siniestros sin que, por el momento, haya trascendido la gravedad del accidente.