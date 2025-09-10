Un herido con quemaduras en el incendio de un hotel de Almería que ha obligado a desalojar nueve habitaciones

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha precisado traslado hospitalario tras resultar herida con quemaduras en un incendio registrado en la madrugada de este miércoles 10 de septiembre en un hotel de Almería capital y que ha obligado a desalojar nueve habitaciones.

Según según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido sobre las 00.40 horas, cuando varios testigos han alertado de la presencia de humo y llamas en una habitación de un recinto hotelero ubicado en la calle Granada.

En el lugar han intervenido efectivos de Bomberos en la extinción del fuego, junto con agentes de Policía Local, Nacional y Protección Civil. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un paciente con heridas por quemaduras a un centro hospitalario.

Según fuentes de los servicios de emergencias, nueve habitaciones han sido desalojadas durante la intervención y los huéspedes pudieron regresar tras concluir las labores de extinción y ventilación del humo.