Herido un varón con quemaduras en Bédar durante el incendio de Los Gallardos (Almería)

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BÉDAR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

Un varón ha resultado herido con quemaduras en Bédar (Almería) durante el incendio que ha sido declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos. El hombre ha sido traslado por los servicios sanitarios al hospital de Torrecárdenas.

Así lo ha confirmado el Plan Infoca en un comunicado oficial, incidiendo en que se ha realizado de forma preventiva el alejamiento temporal de la barriada de Almocáizar, las viviendas de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de Bédar.

En contexto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado a las 19,37 horas de este jueves a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan por la evolución del incendio.

Permanece cortado al tráfico la N-340A en las inmediaciones del incendios para asegurar la labor de los operativos de emergencia desplazados al lugar. También está cerrada la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, en sentido creciente.