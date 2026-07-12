Heridos dos ocupantes de un camión del Infoca tras sufrir un accidente en Bédar (Almería)

Camiones de extinción de incendios de la UME por las calles de Bédar tras el incendio de Los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en Los Gallardos, Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

BÉDAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Dos ocupantes de un camión de bomberos del Plan Infoca han resultado heridos este domingo tras sufrir un accidente cuando circulaba por la AL-6109 de Bédar (Almería), que permanece cortada al tráfico para los usuarios a consecuencia del incendio forestal de Los Gallardos, en el que aún se trabaja después de que se diera por controlado.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que sobre las 18,55 horas se ha recibido un aviso del Consorcio de Bomberos del Levante en el que se solicitaba asistencia sanitaria ante el accidente, que ha tenido lugar entre los kilómetros 3 y 4, en la Rambla de las Norias.

En este sentido, se ha dado aviso a los servicios sanitarios que se han desplazado hasta el lugar, al tiempo que un médico fuera de servicio ha podido llegar para ofrecer los primeros auxilios. Por el momento, se desconocen las causas y la gravedad del siniestro.