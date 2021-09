La Hermandad del Cristo de la Luz de Dalías (Almería) descarta la procesión pese al cambio de medidas frente al covid-19

ALMERÍA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Cristo de la Luz de Dalías (Almería), que desde este jueves vive los días centrales de celebración de las fiestas patronales en el municipio, ha descartado definitivamente llevar a cabo la procesión pese al cambio de medidas frente al covid-19 decretadas por el Gobierno andaluz dada la "singularidad" del evento.

"La procesión del Cristo de la Luz es muy singular y no admite el que se pueda hacer con la distancia que requiere el decreto, por eso mantenemos que el Cristo, por desgracia, no va a salir a la calle", ha indicado ante los medios el hermano mayor, Gabriel Lirola, quien cree que no se podría asegurar el cumplimiento de medidas "dada la repercusión" que tiene este acto.

En este sentido, ha incidido en las medidas que se han adoptado dentro de la iglesia parroquial ante la llegada de los fieles, con carteles que recuerdan el uso de la mascarilla y gel hidroalcohólico, distancias de seguridad y un recorrido cerrado que permitirá a quien lo desee pasar por los pies del Cristo de la Luz "sin que haya aglomeraciones y que todo vaya por un sentido, se entra por una puerta y se sale por la otra".

Lirola ha destacado las medidas que se han adoptado para este año, en el que los peregrinos toman de nuevo el camino desde el Poniente almeriense y la Alpujarra para llegar a Dalías, sentido en el que se ha constatado un incremento de en torno al 50 por ciento, según ha comentado.

Ante las medidas adoptadas por Tráfico para facilitar la seguridad de los viandantes desde este jueves, con la habilitación de vías alternativas y carriles acotados, Lirola cree que la subida de peregrinos "se disparará" a lo largo de los próximos días.

Desde el Ayuntamiento también se espera una llegada "masiva", según ha indicado el edil Francisco Lirola, quien ha pedido en nombre de la corporación a los peregrinos que respeten las medidas de seguridad y usen chalecos reflectantes en su ascenso para vivir unas fiestas "con responsabilidad" y "con seguridad".

En este sentido, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha recordado que desde la Junta y el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía se han dispuesto tres puestos de Protección Civil entre la zona de Pampanico, en El Ejido, y Dalías, en las que además se abundará en las medida de prevención del covid-19.

Asimismo, y ante las obras de mejora de la carretera A-358 que se dan en este tramo, la delegada ha asegurado que se va a "priorizar la seguridad de peregrino", de modo que "se va a anteponer a cualquier otro estamento", para lo que se contará además con la presencia de del Plan Infoca, del Servicio provincial de Carreteras de la Delegación de Fomento y de la Delegación de Salud y Familias a través de EPES.

36 AGENTES Y 40 VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los peregrinos que transitan hasta esta localidad a su paso por el municipio, el Ayuntamiento de El Ejido ha dispuesto además un operativo con 36 policías locales y más de 40 voluntarios de Protección Civil desde las 14,00 horas del día 16 y hasta las 7,00 horas del día 20.

De este modo, tres patrullas, de forma permanente, se encargarán de la vigilancia de las carreteras A-358 y Al-3303, manteniendo un punto de regulación del tráfico permanente en la confluencia de ambas vías y otro en el cruce de peatones existente en la Venta de Pampanico. A todo ello se suma otra patrulla móvil que se encargará de las labores de vigilancia y asistencia a los peregrinos, según ha informado el Consistorio ejidense en una nota.

Protección Civil, por su parte, habilitará un módulo de asistencia sanitaria junto a la oficina de la Junta Local de Pampanico y colaborará con Policía Local en los cruces de peatones en la vía A-358.

Además del personal de Policía Local y Protección Civil, él área de Obras Públicas reforzará la señalización existente en las vías afectadas por la peregrinación, se colocarán señales de limitación de velocidad, bandas sonoras, barreras 'new jersey' y se mejorará la iluminación en los pasos de peatones de la A-358.

Junto a estas medidas, por su parte, la Jefatura Provincial de Tráfico ha informado que en la carretera A-358, en el tramo comprendido desde Pampanico hasta Dalías, se colocarán conos y otras medidas de balizamiento para delimitar el arcén de la calzada para el tránsito de peregrinos y se contará con la presencia de Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que vigilarán y controlarán el tráfico para garantizar la seguridad vial tanto de los usuarios como de los peregrinos.

RETRANSMISIÓN DE CANAL SUR

Por segundo año consecutivo, Canal Sur Televisión retransmitirá la misa del peregrino del Cristo de la Luz de Dalías que se celebrará este domingo 19 de septiembre desde las 10,00 horas.

Torregrosa ha explicado que "aunque la situación es mejor que la que vivíamos el pasado año por la pandemia derivada por el Covid-19, principalmente gracias a la vacunación que llega al 76,2 por ciento de la población en Almería, de nuevo se ha querido acercar uno de los días más importantes de la provincia como es la conmemoración del Cristo de la Luz a través de la televisión pública andaluza".

El hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Luz ha expresado "la satisfacción que supone para el municipio de Dalías que el domingo pueda seguirse a través de la televisión andaluza la misa del peregrino desde la iglesia parroquial de Santa María de Ambrox de esta localidad por segundo año".

El director de Canal Sur Almería, Salvador Moya, ha dado algunos de los detalles técnicos de la retransmisión y ha asegurado que en los informativos de la jornada del domingo tanto al mediodía como por la noche habrá retransmisiones de carácter autonómico desde la localidad de Dalías para dar a conocer como transcurre esta jornada festiva.