Hijos de dos víctimas de Los Gallardos (Almería) piden investigar lo ocurrido tras hallar huesos en el coche familiar

Archivo - Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 15 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hijos de dos víctimas --marido y mujer, vecinos del municipio de Bédar (Almería)-- del incendio de Los Gallardos, que se cobró la vida de catorce personas, han reclamado una investigación "adecuada, exhaustiva y transparente" de lo ocurrido tras asegurar que en el coche de sus padres hallaron, además de objetos personales --llaves, joyas y dinero--, huesos que "parecían ser los restos" del matrimonio.

En un reportaje en el periódico británico 'The Guardian' recogido por Europa Press, la familia Gillam-Kirton reclama una investigación "no sólo sobre lo que provocó el incendio sino también qué ocurrió durante la respuesta de emergencia; qué advertencias se dieron; cuándo se dieron; quién las recibió; qué medidas de evacuación estaban previstas y qué ocurrió con las víctimas después".

Para esta familia, se hace necesario abrir una investigación para "aprender de ello". "No queremos que nuestros padres se conviertan simplemente en dos nombres de una lista de personas que murieron en un incendio forestal. Queremos entender qué les ocurrió y, si algo salió mal, queremos que se aprendan las lecciones".

Alrededor de 60 personas afectadas por el incendio originado en Los Gallardos (Almería), que se extendió, entre otros municipios, a Bédar, han exigido en los últimos meses a todos los partidos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para analizar lo ocurrido durante la emergencia y "evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir".

La petición se planteó durante la primera asamblea del Grupo de trabajo del fuego en Bédar. El incendio se dio por extinguido 15 días después y dejó 14 víctimas mortales. El fuego calcinó alrededor de 5.200 hectáreas y provocó daños en 19 explotaciones ganaderas, así como en las telecomunicaciones, las redes de abastecimiento de agua, los caminos de acceso y las superficies de pasto.