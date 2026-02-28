Un hombre de 42 años muere en un accidente entre dos camiones en la A-7 en Huércal-Overa (Almería)

Imagen de la A-7 a la altura de Huércal-Overa (Almería) donde se ha producido un accidente de tráfico - 112 ANDALUCÍA

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 42 años ha fallecido en la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos camiones en la A-7 a su paso por Huércal-Overa (Almería).

Según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, varios ciudadanos han alertado al teléfono 1-1-2, minutos después de las 4,00 horas de este sábado, de una colisión entre dos camiones en el kilómetro 672 de la A-7, en sentido Murcia.

Tras estas llamadas, la sala coordinadora de emergencias ha activado entonces a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los servicios operativos han indicado que el accidente se ha producido cuando uno de los camiones ha impactado contra otro que se encontraba parado en el arcén y cuyo conductor se había bajado y se encontraba en la calzada.