Hortyfruta dice que la intermediación "se está llevando los grandes beneficios" mientras "no llegada nada al productor"

EL EJIDO (ALMERÍA), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta), Francisco Góngora, ha asegurado este lunes los productores agroalimentarios se enfrentan a "los mismos problemas" que los miembros del sector del transporte ante una subida de costes "impresionante" frente a la que carecen de "precios de referencia", lo que finalmente provoca que "no formemos parte de esa cadena donde se van configurando esos precios".

"La intermediación aquí se está llevando los grandes beneficios y sin embargo no llega nada al productor ni al consumidor", ha dicho Góngora en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la XV Asamblea General Ordinaria de la entidad, en las que ha expresado el "clamor" del sector debido a "la subida de 'inputs' de producción impresionante" que, si bien repercute en cierto modo en el consumidor, del precio final "no se beneficia quien se tiene que beneficiar".

En este sentido, ha considerado que los productores hortofrutícolas están en "el mismo caso que los transportistas", por lo que la reivindicación del sector logístico "cuanta con nuestra aprobación", según ha dicho pese a las dificultades del sector primario para dar salida a sus producciones como consecuencia de un paro que actualmente cuenta con una "incidencia irregular" conforme el reparto de los piquetes, según ha reconocido.

Góngora ha apreciado así "cierta incertidumbre" en cuanto a la deriva de los precios y una subida que "no sabemos cuánto va a durar" debido a que aspectos como la guerra en Ucrania han agravado el contexto económico. "No sabemos hasta donde va a llegar esta situación y a dónde va a llegar, no tiene visos de arreglarse a corto plazo pero sí es deseable que se acabe cuanto antes", ha manifestado.