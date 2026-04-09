El Hospital Vithas Almería y FisioMuro firman un acuerdo para reforzar la atención "integral y coordinada" al paciente

Representantes del Hospital Vithas Almería y de FisioMuro Almería, tras la firma del acuerdo de colaboración entre ambas entidades. - VITHAS

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Almería y FisioMuro Almería han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la continuidad asistencial y ofrecer a los pacientes una atención "integral y coordinada" a los pacientes.

De este modo, el centro de fisioterapia tendrá al hospital como centro de referencia para facilitar el acceso a valoración médica especializada, pruebas diagnósticas avanzadas o tratamientos hospitalarios cuando el proceso clínico lo requiera.

El acuerdo lo han suscrito el gerente del hospital, Manuel Sánchez, y el CEO de FisioMuro Almería, Miguel Ángel Muro Lobelles, según ha precisado el centro médico en una nota.

La colaboración enmarca en el modelo asistencial de Vithas, basado en "estándares de calidad y en una atención sanitaria centrada en el paciente", con procesos "ágiles, seguros y respetuosos" con la normativa vigente en materia de protección de datos.

En este contexto, el Hospital Vithas Almería, junto a Vithas Centro Médico El Ejido y Vithas Centro Médico Playa Serena, ha puesto a disposición de los pacientes su cartera de servicios médicos y quirúrgicos, tecnología diagnóstica avanzada y un equipo multidisciplinar "altamente cualificado".

Por su parte, FisioMuro Almería, ubicado en la capital, ha aportado su experiencia en fisioterapia avanzada y rehabilitación, con un abordaje personalizado de patologías musculoesqueléticas y tecnología orientada a acelerar la recuperación en procesos posquirúrgicos.

El acuerdo ha establecido un marco de colaboración estable entre ambas entidades para favorecer la coordinación entre profesionales y facilitar el acceso de los pacientes a valoraciones médicas complementarias o tratamientos hospitalarios cuando sea necesario, con el fin de "garantizar la continuidad de cuidados y un seguimiento asistencial más completo durante todo el proceso de recuperación".

El gerente del Hospital Vithas Almería ha señalado que este tipo de acuerdos "refuerzan nuestro compromiso con la salud en la provincia y con el trabajo en red con otros profesionales sanitarios" y ha añadido que "nuestro objetivo es que el paciente esté siempre en el centro y que pueda acceder, de forma ágil y coordinada, a todos los recursos asistenciales que necesite".

Asimismo, ha subrayado que colaborar con centros como FisioMuro permite "generar sinergias, optimizar tiempos de respuesta y ofrecer una experiencia asistencial más completa" y que "cuando los distintos niveles asistenciales trabajan alineados, el principal beneficiado es el paciente".

Sánchez también ha defendido que desde Vithas se apuesta por "relaciones basadas en la confianza, la transparencia y el respeto a la independencia profesional de cada entidad" y ha afirmado que este acuerdo "nos permite seguir creciendo en calidad".

Por su parte, Miguel Ángel Muro ha explicado que el acuerdo permite ofrecer a los pacientes "una atención más completa, facilitando el acceso a especialistas hospitalarios, pruebas diagnósticas o tratamientos cuando la lesión o patología lo requiere".

Además, ha subrayado que la colaboración permitirá que los pacientes puedan acceder "de forma más ágil a valoraciones médicas especializadas", algo que ha considerado "fundamental en muchos procesos de recuperación y en el seguimiento de determinadas patologías".