Hosteleros de Almería avisan de "continuos cortes" de luz que "ponen en riesgo la actividad" en la ciudad

Archivo - Un trabajador limpia una terraza en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha manifestado su "profunda preocupación y malestar" por los "continuos cortes e incidencias" en el suministro eléctrico que se registran en distintos barrios de la capital y que "ya están afectando de forma directa a hoteles, bares y restaurantes".

En una nota, la asociación ha incidido en que la hostelería trabaja con instalaciones cuya continuidad eléctrica resulta "esencial" por lo que un corte inesperado "supone la paralización de cocinas, cámaras frigoríficas, sistemas informáticos, ascensores, climatización o producción de agua caliente, además del consiguiente perjuicio para clientes y trabajadores".

Asimismo, han explicado que las "sucesivas caídas y retornos" de tensión pueden provocar averías en equipos industriales de "elevado valor económico", especialmente en sistemas de climatización, calderas, maquinaria de cocina y otros equipos esenciales para el funcionamiento de los establecimientos.

Desde Ashal consideran especialmente "preocupante" que estas incidencias se hayan convertido en una situación "habitual y prácticamente diaria". "No hablamos de una avería excepcional, hablamos de un problema estructural que se repite una y otra vez y que termina pagando el empresario, que además de soportar el perjuicio económico debe dar explicaciones a sus clientes", han indicado desde la entidad que preside Pedro Sánchez-Fortún.

La entidad plantea que durante años las interrupciones del suministro se asociaban principalmente a determinadas zonas donde existían "problemas derivados de plantaciones ilegales conectadas fraudulentamente a la red eléctrica" aunque en la actualidad las incidencias "se están extendiendo a numerosos barrios y zonas de actividad económica que nada tienen que ver con esa problemática".

Por ello, la asociación considera que el origen del problema "no puede atribuirse exclusivamente al fraude eléctrico, sino que evidencia importantes carencias en la capacidad y fiabilidad de la infraestructura de distribución".

En este contexto, Ashal ve "claramente insuficiente" el anuncio realizado por Endesa sobre un plan de actuaciones cuya ejecución se prolongaría "durante doce meses" cuando "la hostelería no puede esperar un año para disponer de un suministro eléctrico estable".

"Las empresas pagan puntualmente por un servicio que debe prestarse con garantías y no pueden seguir asumiendo averías, pérdidas económicas y daños en sus instalaciones mientras las soluciones se aplazan", han insistido.

De esta forma, la organización reclama a Endesa que explique públicamente las causas "reales" de estas incidencias, detalle las actuaciones que se van a ejecutar y establezca un calendario de medidas "urgentes" que permita recuperar la normalidad cuanto antes.

Del mismo modo, solicita la implicación de las administraciones competentes para garantizar que la ciudad de Almería disponga de una red eléctrica dimensionada para las necesidades actuales de vecinos, empresas y visitantes.

"La hostelería es uno de los principales motores económicos y turísticos de la provincia. No es aceptable que hoteles, bares y restaurantes desarrollen su actividad con la incertidumbre permanente de no saber cuándo volverá a producirse el siguiente corte de suministro", han concluido desde la patronal.