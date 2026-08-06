Los hosteleros de Almería cifran en cerca del 73% la ocupación de julio en la provincia

Archivo - Terraza de verano junto al Paseo Marítimo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha situado en el 72,7 por ciento la ocupación media registrada durante julio en los establecimientos hoteleros de Almería y ha cifrado en el 58,15 por ciento las reservas confirmadas para agosto, aunque ha señalado que esta previsión es provisional ante el peso de las contrataciones de última hora.

Según ha indicado la patronal hostelera en una nota, los datos de julio confirman el "buen comportamiento" del destino durante la primera parte de la temporada estival, mientras que las cifras de agosto "mejorarán previsiblemente conforme avance el mes", ya que la contratación de habitaciones se produce cada vez con menos antelación.

"La tendencia de los últimos años demuestra que buena parte de las reservas se formalizan incluso para la misma noche de la estancia, por lo que las previsiones actuales mejorarán previsiblemente conforme avance el mes", han confiado desde Ashal.

Por zonas, la ciudad de Almería ha cerrado julio con una ocupación del 80 por ciento, "favorecida por la combinación del turismo vacacional, la actividad cultural y los desplazamientos profesionales". Las reservas confirmadas para agosto se sitúan en el 45,8 por ciento, si bien el sector espera que aumenten "de forma significativa" conforme avance el mes.

El mejor comportamiento se ha registrado de nuevo en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde los establecimientos hoteleros han alcanzado una ocupación del 78 por ciento durante julio y prevén situarse en torno al 92 por ciento en agosto.

Para la asociación, estas cifras confirman "el atractivo que este espacio natural mantiene entre el turismo nacional e internacional durante la temporada alta".

Por el contrario, los municipios del interior de la provincia han presentado una evolución "más moderada", con una ocupación media del 48 por ciento en julio y unas reservas confirmadas del 26 por ciento para agosto, aunque estos datos "podrían mejorar conforme se acerquen las fechas de estancia".

La asociación también ha señalado que, pese al incremento generalizado de los costes que soportan las empresas en energía, suministros, alimentación, personal o financiación, "Almería continúa siendo, en términos generales, un destino competitivo y con una excelente relación calidad-precio respecto a otros destinos españoles de sol y playa".

A su juicio, el equilibrio entre la calidad, la oferta gastronómica, el entorno natural y los precios competitivos constituye "uno de los principales argumentos para seguir consolidando la provincia como un destino turístico de referencia durante la temporada estival".

"Confiamos en que agosto responda a la dinámica habitual de los últimos veranos y que las reservas de última hora permitan mejorar unas previsiones que, a día de hoy, todavía están abiertas", han concluido desde la patronal hostelera.

En cuanto a los bares y restaurantes, la asociación ha advertido de los efectos de una economía doméstica afectada por la subida de los precios de los carburantes y de la cesta de la compra.

"El mes de junio no ha sido bueno para bares y restaurantes que han mejorado un poco su situación en julio pero queda lejos de la bonanza de otros años. En agosto confiamos en se recupere un poco la facturación aunque somos conscientes de que las familias están reduciendo su gasto en hostelería dada la actual coyuntura", han afirmado desde la asociación.