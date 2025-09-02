Hosteleros de Almería estiman una ocupación en agosto algo inferior a la de 2024 y una menor rentabilidad

Archivo - Varias personas en la Playa del Zapillo, en Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

Los restaurantes apuntan el "alto absentismo laboral", con bajas en plena temporada de "hasta el 30%"

ALMERÍA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha estimado que la ocupación hotelera del mes de agosto ha sido "ligeramente inferior" a la registrada en 2024 al tiempo que la rentabilidad de hoteles y restaurantes "ha sido menor debido a unos precios a la baja ofertados por los establecimientos hoteleros y a un menor consumo detectado por la restauración".

Así lo ha trasladado en una nota conforme a su balance, basado en la información recogida a través de sus asociados. Según los datos que maneja Ashal, los hoteles de la capital han registrado una ocupación similar a la del año pasado pero "con menor precio medio, especialmente el último fin de semana" coincidiendo con el fin de la feria.

Además los hoteles con servicio de restauración "se han resentido en esta parte con una importante reducción del consumo hostelero". En el enclave de El Toyo, los establecimientos hoteleros han tenido una ocupación "ligeramente inferior" a la de 2024 aunque, en este caso, la facturación "ha superado a la del año pasado". No obstante, ven el resultado final "mermado" por el "aumento de los costes".

En la zona del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con un turismo principalmente nacional, "se ha visto ligeramente reducida la facturación". "El mes comenzó flojo aunque experimentó una subida al final, pero se detecta una progresiva reducción de la ocupación que, aunque no muy profunda, es constante verano tras verano", han valorado.

Desde la patronal hostelera se sospecha que esto es debido "al auge de las viviendas turísticas que se han disparado en el municipio de Níjar". En esta zona el "solo alojamiento" es la modalidad más contratada por el visitante, por encima del alojamiento y desayuno.

Los hosteleros han llamado la atención además sobre el "alto absentismo laboral" que se ha producido especialmente en el mes de agosto y durante la feria celebrada en los últimos diez días del mes.

"El empresario hostelero se está encontrando con muchas dificultades para encontrar trabajadores, pero sobre todo empleados comprometidos. Sin ir más lejos, en algunos establecimientos hemos tenido bajas de hasta un 30 por ciento del personal", han señalado.

DATOS POSITIVOS EN LA FERIA

En cuanto a los ambigús de la Feria del Mediodía, ha habido datos "positivos" con "mejores ventas" que han achacado principalmente a que 2ha sido una semana menos calurosa que en 2024" y a que las fiestas "no han sido coincidentes con las de Málaga".

El ocio nocturno, por su parte, ha tenido "una buena feria a excepción del domingo pero con mucha improvisación, por lo general, lo que ha ocasionado alguna distorsión a las empresas".

Desde el sector han vuelto a criticar la negativa repercusión que las obras del Paseo de Almería han tenido en la restauración de la zona, ya que los resultados de los establecimientos más próximos a los trabajos "han sido bastante peores que en años anteriores".

En cuanto a las previsiones para septiembre, desde Ashal han señalado ciertos "recelos" puesto que "hay muy poca reserva anticipada". "Nuestros socios no se muestran muy optimistas dado lo difícil que es predecir una cifra de ocupación. Conseguir resultados similares a 2024 sería todo un éxito", han valorado.