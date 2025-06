Hosteleros y comerciantes urgen a acabar la primera fase del Paseo de Almería: "No soportamos más la caída de ventas"

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comerciantes y hosteleros del centro de Almería han apremiado este jueves al Ayuntamiento de la capital a dar una fecha para la conclusión de la primera fase de obras de remodelación del Paseo de Almería, que inicialmente iba a estar acabada el 31 de mayo, ante los efectos que dichos trabajos tienen en la actividad de sus negocios.

"Le exigimos al ayuntamiento una fecha de terminación de la primera fase porque realmente el comercio ya no puede soportar más esta caída de ventas", ha manifestado el presidente de la asociación de comerciantes Almería Centro, Antonio Martín, quien ha señalado que los establecimiento mantienen "sin venderse" todo su estocaje mientras que "los gastos siguen siendo los mismos".

En declaraciones a los medios junto al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, y representantes de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, el presidente de la entidad de los comerciantes ha incidido en el efecto que el retraso de las obras ha provocado en los negocios, por lo que ha urgido al Consistorio a dar fechas concretas.

En este sentido, ha afeado que desde el Área de Urbanismo que dirige la concejal Eloísa Cabrera se "cambie el discurso a última hora" y se hable únicamente de una fecha de finalización global de obras, que fija para el 14 de enero de 2026, cuando "desde el minuto uno" se aseguró que la primera fase que va desde Puerta de Purchena hasta Navarro Rodrigo finalizaría antes del 1 de junio.

En relación al inicio de una parte de las obras de la segunda fase, entre las calles Navarro Rodrigo y Rueda López, el presidente de Almería Centro ha asegurado que "está siendo un caos" porque "no hay obreros" suficientes. "No tiene ningún sentido hacer un corte de calle cuando realmente no está terminada la primera fase", ha insistido.

"Queremos que entienda el ayuntamiento que esta dejadez del centro de la ciudad lo único que va a llevar es a que los ciudadanos, al fin y al cabo, tengan que asistir a los centros comerciales periféricos", ha añadido Martín, quien ve "complicado" conseguir un "regreso al centro de la ciudad" por parte de los consumidores.

El presidente de Almería Centro ha trasladado además el "malestar general de todos los comercios afectados" por el "incumplimiento de las fechas de terminación de la primera fase" de la obra, por lo que ha instado los representantes municipales a exigir "responsabilidades" a la empresa constructora ante los problemas registrados con la recepción de material defectuoso.

"Queremos un centro comercial atractivo al ciudadano y al turismo, tanto en el comercio como en la hostelería, como en nuestro casco antiguo", ha insistido el representante de la patronal comercial.

Por su parte, Sánchez-Fortún ha instado al Ayuntamiento a que abra al tránsito peatonal cuanto antes el pavimento correspondiente a la primera fase "sabiendo que faltaría el mobiliario urbano, farolas y demás" para que así los transeúntes que acudan no encuentran "un muro" y puedan alcanzar "de una manera lo más cómoda posible" los establecimientos.

SANCIONES PARA LA EMPRESA

El representante de la patronal hostelera ha reclamado de nuevo al Ayuntamiento que abra una vía intermedia a la altura del Mercado Central para facilitar el tránsito en la zona así como que se haga un seguimiento quincenal para evaluar la evolución de los trabajos porque la obra "no avanza a un ritmo normal".

"Entendemos que se instalan adoquines, se desinstalan, entendemos que querrán dejarlo lo más bonito posible, pero no podemos estar con una prueba y error constante", se ha quejado Sánchez-Fortún, quien también ha reclamado que se "sancione a la empresa por incumplir los plazos" y "no finalizar en tiempo y forma los tramos que estaban comprometidos".

Los representantes del sector comercial y hostelero de la zona han incidido en que el Paseo de Almería es un "nudo principal de comercio", por lo que "no nos vale con que se escuden en que el material ha venido defectuoso". "Tenía que estar el material antes de que se empezara a ejecutar la obra, o por lo menos --tener-- una seguridad de que ese material estaba en tiempo y forma", ha recalcado.

En cualquier caso, han reclamado al Ayuntamiento que "presione a la empresa" para que "ponga todos los medios humanos y materiales necesarios" de cara a que los trabajos acaben "en los plazos previstos y acordados" y para que se abra al tránsito de peatones toda la parte de la primera fase ya terminada.