El II Congreso 'Del Suelo a la Mesa' analiza el 24 de marzo en Roquetas (Almería) el uso sostenible del terreno agrícola

El II Congreso profesional 'Del Suelo a la Mesa' analizará el próximo 24 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Roquetas de Mar (Almería) cómo el uso sostenible y eficiente del suelo puede impulsar la productividad agrícola.

El encuentro contará con un programa estructurado en tres bloques --normativo, científico y comercial-- que reunirá a expertos del sector para abordar los principales retos del suelo agrícola y su relación con el rendimiento de los cultivos, según ha detallado la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) en una nota.

El evento, que celebra su segunda edición bajo el título 'Suelo y Productividad: herramientas para una agricultura más eficiente y sostenible', situará el suelo agrícola en el centro del debate técnico y científico con un programa diseñado para analizar, con base normativa, científica y comercial, cómo la gestión sostenible del suelo puede mejorar la productividad y la competitividad del sector agroalimentario.

Como novedad, incorporará por primera vez una zona expositiva en la que las empresas colaboradoras podrán exhibir sus productos y sus lanzamientos más recientes. Este espacio permitirá a los asistentes conocer de primera mano las soluciones, tecnologías y propuestas que están marcando la evolución del sector, "favoreciendo además el intercambio directo entre profesionales y las entidades participantes".

En un contexto en el que la eficiencia y la sostenibilidad se han convertido en "prioridades estratégicas", el encuentro ofrecerá una visión técnica y actualizada sobre las herramientas, conocimientos y enfoques necesarios para afrontar algunos de los retos estratégicos más relevantes del campo, como la relación entre el estado del suelo, su manejo y el rendimiento de los cultivos.

El programa abordará también los cambios políticos en Bruselas y su impacto en la nueva legislación europea de fitosanitarios, así como las soluciones actuales para la desinfección de suelos y la normativa aplicable.

Desde la perspectiva científica, las ponencias profundizarán en la salud del suelo, el microbioma agrario, la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la genética del suelo y las estrategias de control integrado de enfermedades de origen edáfico.

La jornada concluirá con un análisis sobre competitividad y acuerdos comerciales en el nuevo contexto geopolítico y una mesa redonda titulada 'Amenazas y competitividad en el mercado. El suelo es un recurso limitado y necesita ser protegido y mejorado'.

PROGRAMA OFICIAL

El programa comenzará a las 9,00 horas con la recepción de asistentes y acreditaciones y la inauguración prevista a las 9,30 horas. A continuación se desarrollará el bloque normativo, que incluirá la ponencia 'El cambio político en Bruselas: hacia una nueva legislación europea de fitosanitarios', impartida por Jacobo Truan, partner de la consultora europea EPPA, y 'Soluciones para la desinfección de suelos. Normativa aplicable', a cargo de Pedro Pablo Díez, responsable de calidad, I+D+i y sostenibilidad de Solplast.

Tras una pausa para café a las 11,30 horas, el congreso continuará con el bloque científico, con las intervenciones 'Salud del suelo y microbioma en un contexto agrario', impartida por Felipe Bastida, investigador y vicedirector del CEBAS-CSIC (Murcia); 'Potenciando las funciones del suelo: IA aplicada a la genética del suelo', de Adrián Ferrero, CEO de Biome Makers, y 'Control integrado de enfermedades de origen edáfico', a cargo de Miguel de Cara, investigador del Centro IFAPA La Mojonera.

El bloque dedicado a la comercialización incluirá la ponencia 'Productores y comercializadores ante la nueva Geopolítica del Comercio', impartida por Juan Carlos Pérez Mesa, catedrático de la Universidad de Almería (UAL).

Posteriormente se celebrará la mesa redonda con la participación de Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal; Juan Jesús Lara, director general de CASI, y Fernando Paniagua, presidente de Cacoita.

La clausura está prevista a las 14,00 horas y, posteriormente, tendrá lugar una comida de trabajo. Las inscripciones ya están abiertas.

El evento cuenta además con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas.