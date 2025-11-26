La II Jornada I+E de la UAL conecta once centros de investigación con el tejido empresarial de Almería

Asistentes al encuentro entre el tejido empresarial y los centros de investigación, durante la apertura de la jornada en la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha celebrado la II edición de la Jornada I+E, un encuentro que ha reforzado la conexión entre la investigación universitaria y el tejido productivo e institucional de la provincia con la participación de los once centros de investigación de la institución.

El objetivo central de estas jornadas es "generar nuevas oportunidades de colaboración y potenciar la innovación basada en el conocimiento", ha destacado la institución académica en una nota.

El vicerrector de Política Científica de la UAL, José Antonio Sánchez, ha indicado que estas jornadas "están llamadas a poner en contacto a la investigación universitaria con las empresas y las entidades de nuestra provincia, de manera que podamos facilitar la transferencia del conocimiento que generamos en la UAL hacia nuestra sociedad".

El vicerrector también ha expresado su agradecimiento por la participación de instituciones "clave". "Estamos muy agradecidos de contar hoy con la presencia tanto del Consejo Social, como de la Cámara de Comercio, como de Asempal", ha manifestado.

Además, ha explicado que "en el día de hoy vamos a tener un día de interacción, de conversaciones, de transmitirnos conocimientos, sensaciones, necesidades entre empresas, instituciones y nuestros investigadores".

En este sentido, se ha otorgado un papel protagonista a los centros de investigación de la UAL: "Para ello, hemos dado protagonismo a nuestros centros de investigación, que son el eje de la transferencia hacia la sociedad de la investigación que realizamos".

El objetivo final es impulsar el desarrollo conjunto "y agradecemos de corazón la presencia de nuestros empresarios, que nos transmitan sus necesidades, cómo podemos llegar a ayudarles, para que la innovación sea una realidad en nuestra provincia, que la innovación llegue a nuestra sociedad y que, mediante la innovación, todos crezcamos".

Los asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano proyectos innovadores desarrollados desde la universidad; escuchar casos de éxito de empresas que ya colaboran con sus grupos de investigación; establecer conexiones estratégicas con otros actores clave del ecosistema innovador e identificar oportunidades de transferencia tecnológica y desarrollo conjunto.

Por su parte, el director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), Antonio Jiménez, ha señalado que "la relación con nuestro tejido empresarial es muy buena y también nos ayuda mucho a crecer en investigación".

Jiménez ha indicado que, tras estas jornadas, "siempre suele haber un incremento de contratos de investigación con alguna empresa, sobre todo en el sector agroalimentario, así como en el social y en el humanístico".

En las jornadas de este miércoles se han presentado diferentes casos de éxito de la colaboración entre UAL y empresa. El director de la OTRI ha indicado que "creemos que lo mejor es que esas empresas que trabajan con nosotros animen a otras a que también acudan a nosotros a buscar esa parte de investigación".

Jiménez ha añadido que "una empresa pequeña no puede tener un departamento de investigación, es muy costoso, pero sí puede echar mano de la UAL, donde aquí hay personal muy preparado y muy capacitado para poder ayudar en este aspecto".

La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, del presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, y del representante del Consejo Social de la UAL, José Luis Estrella.

Todos ellos han hablado de la importancia de que la investigación que se hace en la UAL llegue a las empresas y repercuta en un tejido empresarial dotado de innovación cada vez más fuerte y sólido.

La Jornada I+E es una "excelente oportunidad para impulsar la innovación en las entidades, descubrir talento investigador y explorar nuevas vías de crecimiento competitivo".

Durante la jornada ha tenido lugar una mesa redonda en la que varias empresas que han participado en proyectos de investigación con la UAL han trasladado su experiencia a los asistentes.

Los participantes han sido Fundación Miguel García Sánchez (Grupo La Caña), Ikos Advanced, Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM), Senator Hotels & Resorts y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).