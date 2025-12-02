Los II Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Almería reconocen a cuatro profesionales destacadas

Foto familiar de los II Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) ha acogido la entrega de los II Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Almería, organizados por Combo Comunicación y la Asociación Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, que han reconocido a cuatro profesionales destacadas. El evento ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía --a través de la Delegación de Justicia, Andalucía Emprende y el Instituto Andaluz de la Mujer--, la Diputación de Almería, la Universidad de Almería (UAL), Caja Rural Granada y Cervezas Victoria.

La gala ha reunido a un amplio elenco de autoridades que han respaldado la iniciativa con su presencia. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha resaltado la importancia de "visibilizar el talento y la capacidad de liderazgo femenino con premios como el que hoy nos reúne". Además, ha puesto en valor la labor de "los tres Centros Municipales de la Mujer de Almería, creados hace 20 años, con 18.000 mujeres registradas y por cuyos cursos y talleres pasan cada año 3.000 personas".

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado el compromiso de la Junta con "el valor que aporta la mirada femenina al tejido productivo y con el impulso del emprendimiento femenino". Martín ha subrayado que "el Gobierno autonómico trabaja para que cada vez más mujeres encuentren en el emprendimiento una opción real, accesible y acompañada, derribando barreras y asegurando que ningún talento se pierda ni ninguna mujer renuncie a sus aspiraciones por falta de apoyo".

La diputada de Igualdad, Lorena Nieto, ha dado la bienvenida al acto destacando que "estos premios son un reconocimiento al talento y al esfuerzo de mujeres que están abriendo camino en nuestra provincia". Nieto ha subrayado que "desde la Diputación trabajamos para que la igualdad sea una realidad en cada municipio, apoyando el emprendimiento femenino, reforzando redes de colaboración y acercando recursos a todas las mujeres, vivan donde vivan. El objetivo es claro: que ninguna mujer quede atrás y que el talento femenino siga siendo motor de desarrollo en los 103 municipios".

Por su parte, la CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, María José Segura, ha destacado la necesidad de "crear referentes femeninos visibles para niños, ya que esto les permite imaginar un futuro sin limitaciones de género y fomenta la igualdad y la diversidad en la sociedad".

También han intervenido en la apertura Rosalía de los Ángeles Espinosa López, secretaria general de Servicios Judiciales de la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía quien ha destacado el valor de estas iniciativas para la visibilización del talento local.

MENCIÓN ESPECIAL Y GALARDONES ENTREGADOS

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido la entrega de la Mención Especial a la Trayectoria Profesional Provincial a María José Cañizares Castellanos, letrada de la Administración de Justicia. Este reconocimiento distingue sus más de 25 años de servicio público, marcados por la excelencia técnica y su papel pionero en la modernización y digitalización de la Oficina Judicial en Almería y Andalucía.

El galardón, entregado por la secretaria general de Servicios Judiciales, Rosalía de los Ángeles Espinosa López, y la delegada de Justicia, Rebeca Gómez, pone en valor además su liderazgo en cooperación jurídica internacional y su determinante gestión durante la pandemia, consolidándose como una figura imprescindible de la Justicia almeriense.

Los II Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Almería han reconcoido a cuatro profesionales destacadas. Entre ellas, Laura Ainoa Márquez Galindo que ha recibido el Premio a la Trayectoria Profesional Femenina por su labor en medicina forense, su liderazgo en los Institutos de Medicina Legal de Almería y su impulso a Aspaym tras sufrir una lesión medular. El premio ha sido recogido en su nombre por Josefina Morales Pérez y María Isabel Mellado Vergel.

El Premio al Proyecto Innovador Femenino ha recaído en María del Carmen Cano Cervantes, gerente y socia fundadora de Eurosol, por transformar el sector agrícola con un modelo de gestión basado en Propósito, Personas, Planeta y Prosperidad, integrando igualdad y diversidad en la estrategia empresarial.

La doctora Tania Romacho Romero ha obtenido el Premio de Ciencia y Tecnología en Femenino por su investigación en complicaciones cardiometabólicas de la obesidad y diabetes tipo 2, su liderazgo del grupo BIT en la UAL, y su compromiso con la mentoría y la visibilización de mujeres científicas.

Finalmente, Constanza Pérez Haro, periodista de Palomares, ha sido galardonada con el Premio de Deporte y Cultura en Femenino por su trayectoria cubriendo grandes acontecimientos internacionales y por su labor divulgativa en Canal Sur y conferencias para jóvenes.

En la entrega de los galardones han participado la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos de la Junta de Andalucía, María del Carmen Navarro; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amos García; la diputada de Emprendimiento e Iniciativas Europeas, Esther Álvarez; la vicerrectora de Igualdad de la UAL, María Isabel Ramírez, y la directora de la oficina de Caja Rural Granada en Vícar, Ana Parra.

MESA REDONDA Y CLAUSURA

La gala ha contado con una mesa redonda sobre 'Gestión del talento femenino y experiencias empresariales a favor de la igualdad', moderada por Rebeca Gómez Gázquez, delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública. En ella han participado la CEO y cofundadora de Grodi, Ana M. Molina Olmo; la directora de Desarrollo de Corrida Grupo Inversor, Ana Belén Carrión, la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, y la jueza Mónica Ortiz. Este espacio ha visibilizado cómo el liderazgo femenino impulsa empresas más innovadoras e igualitarias.

La clausura institucional ha estado a cargo de del delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, quien ha felicitado a la organización, así como a las candidatas y premiadas por su ejemplo inspirador. El broche final al acto lo ha puesto la actuación de la cantautora Mara Flores, dando paso a un espacio de networking diseñado para fomentar las sinergias entre las autoridades y el tejido empresarial asistente.