III Sun&Blue Congress clausura con 832 asistentes y refuerza la cooperación internacional en turismo y Economía Azul

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Sun&Blue Congress' ha clausurado este jueves su tercera edición consolidándose como el principal punto de encuentro internacional para el turismo y la Economía Azul. Durante dos jornadas de trabajo en el Palacio de Exposiciones y Congresos 'Cabo de Gata-Ciudad de Almería', el encuentro ha reunido a 832 profesionales, 37 países invitados y 123 ponentes.

La III Edición de Sun&Blue Congress ha desarrollado un programa científico de dimensión internacional, con once 'side events' --el 45% de ellos de carácter internacional--, que han servido como espacios de cooperación y transferencia de conocimiento, según ha detallado el Consistorio almeriense en un comunicado.

El congreso ha contado además con tres 'keynotes' y 21 mesas redondas, en las que expertos, instituciones y empresas han abordado los principales retos y oportunidades del turismo y la economía azul desde una perspectiva sostenible, innovadora y colaborativa.

Además, tras la clausura de esta nueva edición, se sentarán las bases para la redacción del Manifiesto Azul, convertido en la hoja de ruta compartida que articula los compromisos para avanzar en sostenibilidad, digitalización y resiliencia del litoral.

PREMIOS SUN&BLUE 2025

La tercera edición de los Premios Sun&Blue ha alcanzado cifras "récord" y se consolida como un "referente internacional" en la Economía Azul. Este año se han presentado 45 candidaturas, un 44% más que en 2024, con participación de seis países (Italia, Croacia, Grecia, Argentina, República Dominicana y México), 15 proyectos de cooperación, más de 25 localidades representadas y la implicación de más de 20 instituciones colaboradoras.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha asegurado que "este congreso no es un final, sino un punto de partida". "Almería seguirá trabajando con humildad y determinación para ser referente en la gestión responsable del mar y del litoral", ha destacado.

Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, ha declarado que "Andalucía es actualmente un referente europeo en turismo azul". "Este litoral es motor de identidad, riqueza y empleo, y queremos que su crecimiento sea compatible con la protección del entorno", ha señalado, toda vez que ha valorado que "Sun&Blue demuestra que es posible crecer cuidando del mar y de las personas".

Asimismo, el director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, ha indicado que "la economía azul es ya una realidad que aporta más del 11% del PIB andaluz y más de 140.000 empleos. Andalucía es una potencia azul y este congreso evidencia el talento y la innovación que necesitamos para transformar desafíos en oportunidades para nuestras comunidades costeras".

Por último, el director del Congreso, Tim Ott, ha confirmado que "el turismo azul ya no es una idea de futuro, sino una agenda urgente y estratégica para territorios, países y empresas. Cuando activamos la energía colectiva, el 'Power of Blue', lo que parecía inalcanzable empieza a ser posible".

'Sun&Blue Congress' está considerado el primer congreso internacional de Turismo y Economía Azul. La cita internacional es promovida por beon.Worldwide y su tercera edición se ha celebrado desde 19 al 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos 'Cabo de Gata - Ciudad de Almería'.