Un incendio en un asentamiento de Níjar (Almería) acaba con 80 chabolas afectadas y un detenido por hurto

NÍJAR (ALMERÍA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado en la mañana de este jueves en el asentamiento chabolista ubicado en Atochares en Níjar (Almería) ha afectado a unas 80 infraviviendas, que han quedado afectadas por las llamas, toda vez que se ha resuelto además con la detención de una persona por un presunto delito de hurto.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que, por el momento, no se han podido definir las causas que han originado el fuego que se inició sobre las 8,45 horas, por lo que tendrá que ser la investigación posterior la que trate de determinar las causas del incendio.

El incendio, que no ha dejado heridos, ha afectado a unas 80 chabolas ubicadas en el diseminado, en el que posteriormente se ha detenido a un varón que habría sido sorprendido 'in fraganti' cuando trataba de apropiarse de varios enseres que no eran de su propiedad entre los restos del incendio, por lo que ha sido arrestado.

Fue a las 9,00 horas cuando se recibió en el teléfono de emergencias 112 el primer aviso que alertaba de la presencia de fuego en el asentamiento enclavado en la zona de Atochares, por lo que se alertó a los Bomberos de Almería, que solicitaron la colaboración del Consorcio de Extinción de Incendios del Levante, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Níjar, dispositivo al que también se han sumado efectivos del Plan Infoca.

Bomberos han desplazado hasta la zona dos dotaciones, en concreto, un vehículo nodriza y un vehículo urbano con cuatro bomberos.

El incendio que tuvo lugar en la misma zona a mediados del pasado mes de febrero afectó a unas 200 personas que perdieron la infravivienda que tenían así como sus pertenencias, lo que movilizó la actuación de las organizaciones sociales y ONG, las cuales aseguraron que los afectados quedaron sin amparo alguno.