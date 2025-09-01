El Infoca da por controlado el incendio de Lubrín (Almería), en el que siguen las labores de liquidación

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han dado por controlado el incendio forestal que se originó en la noche del pasado jueves 28 de agosto en la Sierra de la Atalaya en Lubrín (Almería), toda vez que se afanan para extinguir completamente cualquier foco.

En concreto, según ha trasladado el operativo a través de sus redes, trabajan en las tareas de remate y liquidación dos grupos de de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y dos camiones autobombas. El incendio ha quedado controlado a las 10,00 horas de este lunes.

Las mediciones provisionales apuntan que las llamas han devorado unas 1.116 hectáreas principalmente de matorral y monte bajo en uno de los incendios más grandes que ha padecido Andalucía a lo largo de este verano junto con los de Burguillos (Sevilla) y Benahadux (Almería), y que según el recuento del Gobierno andaluz, eleva a 6.151 hectáreas las que han ardido en lo que va de año.

El incendio de Lubrín se vio complicado debido a la orografía, con terrenos muy escarpados y barrancos, así como por los vientos cambiantes, que llegaron a soplar con rachas por encima de los 30 kilómetros por hora, sentido en el que las columnas de humo también limitaban la operatividad de los medios aéreos.

La fase de emergencia relativa a la situación operativa 1 del Plan de Emergencia quedó desactivada a las 17,12 horas del sábado, poco después de que el incendio quedara estabilizado por el personal del Infoca.

El fuego se originó en torno a las 23,00 horas del pasado día 28 y, según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales.

Fue sobre las 5,46 horas de la madrugada del día 29 cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal. Para este incendio han llegado a movilizarse más de 200 efectivos y 17 medios aéreos, con la participación de aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica.

En los primeros momentos se llegó a advertir para salir de sus casas, de manera preventiva, a "más de 50 vecinos" de la zona de El Marchal y del Campico Moletas, donde se comparten partes del término municipal con Bédar. También se desalojaron a cinco vecinos de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos.