El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en el Cerro Cinto del Cabo de Gata, en Níjar (Almería)

Un retén del Infoca trabaja para sofocar el incendio en el Cerro Cinto, en Níjar (Almería). - INFOCA

ALMERÍA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 20,00 horas de este jueves el incendio forestal declarado en la zona del Cerro Cinto, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

El fuego se declaró sobre las 20,30 horas de este miércoles en el entorno de Los Albaricoques, una zona donde, según explicó la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, las labores de extinción se vieron inicialmente dificultadas por el fuerte viento, en una jornada marcada por avisos de rachas intensas.

Según ha informado el propio dispositivo a través de su perfil en 'X', el incendio quedó extinguido una vez que los técnicos comprobaron que no existía posibilidad de que se reavivara, después de que a las 10,30 horas se hubiera dado por controlado y de que durante toda la jornada continuaran los trabajos en la zona para su extinción definitiva.

En un primer momento, el Infoca movilizó tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos camiones autobombas, lo que permitió estabilizar las llamas en torno a la medianoche.