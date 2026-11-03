El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado el lunes en una zona de matorral de Velefique (Almería)

Archivo - Efectivos del Infoca, durante labores de extinción de un incendio. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han dado por extinguido este martes, 3 de noviembre, el incendio forestal declarado el pasado lunes en el término municipal de Velefique (Almería), en una zona de espartal y matorral.

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido en torno a las 20,00 horas, después de haber sido controlado a las 06,30 horas de este martes gracias a los trabajos realizados durante la noche por cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba.

El incendio se declaró sobre las 14,24 horas del lunes y provocó en un primer momento la movilización de unos 80 efectivos terrestres y tres medios aéreos, ya que el fuego se localizaba en una zona de pendiente, con vegetación baja y dispersa "muy seca", lo que favorece la rápida propagación de las llamas.

Para hacerles frente, el dispositivo llegó a desplegar ocho grupos de bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), tres técnicos de operaciones y tres vehículos autobomba, con sus respectivas tripulaciones, lo que supone alrededor de 80 efectivos terrestres.

A estos recursos se sumaron tres helicópteros, dos semipesados de los modelos Bell 212 y Bell 412, con una capacidad de descarga de 1.250 litros cada uno, y un helicóptero pesado Super Puma, con capacidad para descargar hasta 3.500 litros de agua.