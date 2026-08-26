Ingresa en la UCI el bailarín que se desvaneció en el escenario en el Festival de Folclore de Almería

Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta durante su participación en el 41º Festival Internacional de Folclore de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bailarín de la Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta en La Palma, de Santa Cruz de Tenerife, que durante la noche de este martes se desvaneció durante la actuación de su grupo en el 41º Festival Internacional de Folclore de la Feria de Almería se mantiene en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

El evento quedó suspendido tras este suceso ante el cual el público se mostró respetuoso durante los 45 minutos de atención médica que se prestaron por parte de los equipos médicos en la propia Plaza de la Constitución antes de estabilizar al paciente para su traslado.

La de este martes era la tercera de las tres veladas que preveía el festival, con la participación de grupos de Canarias, Brasil, Extremadura, Taiwán y Almería, según ha recordado el Consistorio almeriense en una nota.

Fue a la mitad de la primera de las actuaciones, a cargo de la Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta en La Palma, cuando uno de los bailarines se desvaneció en el escenario, lo que provocó primero la atención de todos sus compañeros y, posteriormente, la atención sanitaria pertinente.

Durante 45 minutos de atención, que se realizó en la más estricta privacidad, el bailarín fue trasladado a la UCI de Torrecárdenas donde permanece ingresado desde anoche.

Desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería han trasladado todo su "ánimo y mejores deseos" para su recuperación y un "abrazo afectuoso al grupo canario", al tiempo que han agradecido al resto de grupos su comprensión ante lo sucedido.

También han destacado el comportamiento respetuoso de las cerca de 1.500 personas presentes en el evento, que guardaron silencio en su asiento mientras se producía la atención médica y profirió en aplausos en señal de ánimo cuando la ambulancia se marchaba, "trasladando en todo momento los mejores deseos al grupo canario, que también correspondió agradecido las muestras de afecto de todos los presentes".