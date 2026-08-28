Irán afirma que volver a la diplomacia con EEUU "no es imposible" pero reitera que "la presión no funciona"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una ceremonia en Teherán el 11 de agosto de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este viernes que volver a la vía diplomática con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz definitivo en Oriente Próximo "no es imposible", si bien ha reiterado que "la presión no funciona", después de que Washington haya lanzado una campaña de "guerra económica" contra Teherán durante los últimos días.

"Retomar el rumbo de la diplomacia no es imposible", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha resaltado a través de un mensaje publicado en redes sociales que "depende de que Estados Unidos comprenda un simple hecho: la presión no funciona".

"Estados Unidos debe generar confianza, hablar con respeto, reconocer nuestros derechos y cumplir con nuestros compromisos", ha manifestado el jefe de la diplomacia iraní, que ha ensalzado además las "discusiones creativas" que mantuvo el jueves con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, para abordar la situación.

Por contra, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha reiterado este mismo viernes que "el bloqueo y la operación 'Marginado Económico' --en referencia a la campaña para aislar la economía iraní-- aplastarán la fallida economía iraní".

"Estados Unidos ha guiado 130 millones de barriles fuera (del estrecho de Ormuz) durante los últimos catorce días. Irán, cero", ha manifestado en redes sociales, en referencia al bloqueo marítimo impuesto por Washington en esta estratégica vía y a los datos facilitados recientemente por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sobre estas operaciones.

Estados Unidos, por boca de Bessent, anunció el lunes una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Este paso de Washington llega además después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, con temores sobre un posible estallido de un nuevo conflicto a gran escala.