Ingresa en la UCI "muy grave" el herido por quemaduras en el incendio en un hotel de Almería

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre que resultó herido la pasada madrugada a causa de las quemaduras que sufrió en el incendio registrado en el hotel Sevilla de Almería ha sido ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas en estado muy grave aunque "clínicamente estable".

Así lo han trasladado fuentes sanitarias tras el ingreso hospitalario registrado en la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre, tras el siniestro que obligó a desalojar nueve habitaciones del establecimiento hotelero.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido sobre las 0,40 horas, cuando varios testigos han alertado de la presencia de humo y llamas en una habitación de un recinto hotelero ubicado en la calle Granada.

En el lugar han intervenido efectivos de Bomberos en la extinción del fuego, junto con agentes de Policía Local, Nacional y Protección Civil. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un paciente con heridas por quemaduras a un centro hospitalario.

Según fuentes de los servicios de emergencias, nueve habitaciones han sido desalojadas durante la intervención y los huéspedes pudieron regresar tras concluir las labores de extinción y ventilación del humo.