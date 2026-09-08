Intervenidos en Almería más de 3.000 litros de gasolina vinculados al 'petaqueo'

Imagen de la Policía Nacional de Almería, donde han intervenido 3.025 litros de combustible supuestamente vinculados al petaqueo - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una persona, investigado a otra e intervenido 3.025 litros de gasolina supuestamente vinculados al 'petaqueo' con lo que ha culminado la tercera fase de la operación 'Pequod' desarrollada contra este fenómeno.

Según ha informado en un comunicado, el combustible estaba en 121 garrafas de plástico de aproximadamente 25 litros de capacidad cada una y fueron localizados conjuntamente en el interior del compartimento de carga de una furgoneta de alquiler.

Los dos implicados, de 35 y 31 años, son naturales de Almería y figuraban conjuntamente como arrendatarios del vehículo empleado para transportar el combustible. Uno de ellos fue detenido como presunto cooperador necesario, mientras que el segundo fue oído en calidad de investigado no detenido.

Los hechos se remontan a la noche del 11 de mayo, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana realizaban labores de prevención de la delincuencia en el barrio de Pescadería.

Durante el servicio, los policías observaron cómo varias personas que se encontraban en las inmediaciones se dispersaban al advertir su presencia. Al inspeccionar con mayor detalle la zona, localizaron una furgoneta cuya puerta trasera se encontraba parcialmente abierta. Desde el exterior del vehículo los agentes pudieron observar numerosas garrafas y, tras comprobar el espacio de carga, contabilizaron 121 recipientes llenos de un líquido con apariencia y características propias de la gasolina. El combustible fue intervenido y posteriormente retirado por una empresa especializada para su transporte y tratamiento.

El almacenamiento de más de 3.000 litros de gasolina en recipientes de plástico y en un compartimento cerrado y sin ventilación natural mediante ventanas suponía además un importante riesgo para la seguridad colectiva por la eventual acumulación de vapores inflamables, según ha detallado la Policía, que ha añadido que las pesquisas fueron continuadas por el Grupo Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, que centró las gestiones en determinar quién tenía la disponibilidad del vehículo en el momento de los hechos y cuál podía ser el destino del combustible.

Los investigadores comprobaron que la furgoneta pertenecía a una conocida empresa de alquiler de automóviles, a la que se solicitó oficialmente la documentación relativa a su arrendamiento. El análisis del contrato y la reconstrucción de los movimientos del vehículo y los sospechosos permitieron identificar a los dos hombres responsables de la carga.

Por la cantidad de combustible intervenida, el elevado número de recipientes y las características del vehículo utilizado, los investigadores consideran que la operativa resultaba compatible con el fenómeno conocido como petaqueo, consistente en el acopio, transporte y suministro clandestino de combustible.

La Policía ha indicado que este tipo de infraestructura logística puede ser empleada para abastecer embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas o al tráfico ilícito de personas, si bien la investigación no ha podido determinar de manera concluyente el destino final concreto de los 3.025 litros intervenidos.

La utilización de una furgoneta cerrada de gran capacidad permitía transportar conjuntamente las garrafas manteniendo la carga fuera de la vista, mientras que el empleo de un vehículo alquilado dificultaba además la vinculación directa del medio de transporte con sus usuarios.

Las diligencias han sido remitidas a los Decanatos de los Juzgados de Instrucción de Almería, con copia al Ministerio Fiscal.