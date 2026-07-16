Intervienen 557 vapeadores con nicotina valorados en más de 6.400 euros para su venta clandestina en El Ejido (Almería)

Vapers con nicotina intervenidos en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería). - GUARDIA CIVIL

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha intervenido en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería), un total de 557 dispositivos de vapeo con nicotina (DSNL), conocidos como vapers, valorados en más de 6.400 euros, que presuntamente estaban destinados a su distribución y venta clandestina.

Según informa la Comandancia de Almería en una nota, los hechos se han producido después de que una patrulla de Seguridad Ciudadana observara en la vía pública a un hombre que mostraba varios dispositivos de vapeo a otra persona, en una "actitud compatible con una posible transacción comercial".

Tras identificar al supuesto vendedor y realizar las comprobaciones oportunas, los agentes inspeccionaron el vehículo que utilizaba y localizaron en su interior los vapers con nicotina de diferentes capacidades, concretamente de 15.000, 30.000, 40.000 y 80.000 caladas, preparados presuntamente para su distribución y venta.

La Guardia Civil procedió a la aprehensión de la totalidad de los dispositivos y formuló las correspondientes denuncias por presuntas infracciones de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

Asimismo, las actuaciones se remitieron a las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales y a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Almería por las posibles infracciones administrativas detectadas.

La actuación se ha desarrollado dentro de los servicios permanentes para prevenir y perseguir el comercio ilegal de productos sometidos a una regulación específica, garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger la salud pública y velar por los derechos de los consumidores.

El Instituto Armado ha recordado la importancia de adquirir estos productos únicamente en establecimientos autorizados y evitar su compra en canales no regulados o en la vía pública, ya que "los dispositivos de origen desconocido pueden incumplir la normativa sanitaria y de seguridad y suponer un riesgo para la salud de los consumidores".

Asimismo, ha recomendado que cualquier información relacionada con la venta ilegal de productos del tabaco o dispositivos de vapeo se comunique, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, de la página web de la Guardia Civil o de la aplicación 'AlertCops'.