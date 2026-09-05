IU Almería rechaza la supresión definitiva del tren directo Almería-Madrid a través de Linares-Baeza

Estación de tren de Linares-Baeza. Imagen de archivo - EUROPA PRESS

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Almería ha expresado su rechazo ante la supresión definitiva de la relación ferroviaria directa entre Almería y Madrid a través de Linares-Baeza, un servicio histórico que ha quedado interrumpido para ser sustituido por transbordos por carretera.

Según ha informado IU Almería en una nota, la coordinadora provincial de la formación, María Jesús Amate, ha acudido junto a representantes de la Mesa del Ferrocarril a la estación de Huércal de Almería para visibilizar este "luto ferroviario" y manifestar un nuevo recorte que castiga a los usuarios de la provincia.

En esta línea, la formación ha señalado que "esta exigencia no se queda en las calles", sino que ya ha sido trasladada directamente al Congreso de los Diputados, donde el grupo parlamentario ha registrado iniciativas para exigir al Gobierno central el mantenimiento del servicio y "evitar la pérdida definitiva de frecuencias". Para IU, "mientras en otros puntos del país se avanza en la modernización de infraestructuras, Almería retrocede décadas en materia de movilidad".

Al hilo, la agrupación ha expuesto que "la sustitución de vagones por autobuses debido a las obras no garantiza tiempos ni frecuencias competitivas y deja desatendidas a miles de personas que utilizaban este trazado para vertebrar el interior andaluz y conectar con la capital de España". Así, la coordinadora provincial de IU Almería, María Jesús Amate, ha exigido un cambio de rumbo inmediato y ha criticado la falta de alternativas reales para la provincia. "Almería pierde la conexión ferroviaria Almería-Linares Baeza, una conexión directa con Madrid que contaba con un gran número de usuarios".

Además, IU ha lamentado que "no puede ser que la provincia de Almería continuamente, en vez de mejorar sus conexiones ferroviarias, cada vez las vea más disminuidas o desfavorecidas". Así, Amate ha rechazado que las obras de infraestructura se utilicen como pretexto para recortar derechos a los viajeros y ha reclamado una apuesta firme por la red convencional. "No podemos permitir que se sustituyan los trenes por autobuses, por simples obras". Por tanto, "hay que reforzar el sistema ferroviario almeriense, que nos conecte con Madrid, pero también con Sevilla y con Granada", ha manifestado la responsable provincial.

Finalmente, la portavoz de IU ha reafirmado el compromiso organizativo de llevar la protesta social a todos los ámbitos para defender el tren como un servicio público, sostenible e insustituible. Desde IU "apoyamos las movilizaciones de la Mesa del Ferrocarril y de la Coordinadora Estatal del Ferrocarril en apoyo, porque el ferrocarril vertebre el territorio y porque se mejoren de forma urgente las conexiones ferroviarias con la provincia de Almería", ha concluido Amate.