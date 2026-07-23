José Francisco Rivera asume la Alcaldía de El Ejido en funciones tras nombrar a Góngora delegado de la Junta en Almería

Archivo - El alcalde en funciones de El Ejido (Almería), José Francisco Rivera, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha tomado conocimiento este jueves, en una sesión extraordinaria, de la renuncia de Francisco Góngora a la Alcaldía y a su acta de concejal para asumir el cargo de delegado de la Junta de Andalucía en Almería. El primer teniente de alcalde, José Francisco Rivera Callejón, ha asumido las funciones de alcalde hasta la elección del nuevo regidor.

La Corporación deberá celebrar en los diez días siguientes un nuevo pleno para elegir al alcalde o alcaldesa que permanecerá al frente del Consistorio hasta el final del mandato.

Durante su última intervención como alcalde, Góngora ha señalado que "las cosas se han precipitado en estos últimos días" y ha explicado que ha aceptado el ofrecimiento para convertirse en el máximo representante del Gobierno andaluz en la provincia, una responsabilidad incompatible con la Alcaldía y su continuidad como edil.

El hasta ahora regidor ha agradecido la confianza depositada en él por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha reconocido que "no ha sido fácil" adoptar la decisión después de 15 años al frente del Ayuntamiento.

"Hoy concluye una de las etapas más importantes de mi vida, si no la que más, desde luego, de mi vida política", ha manifestado Góngora, quien ha asegurado que se marcha "con la conciencia muy tranquila, con la satisfacción de haber cumplido" y con la certeza de haber dedicado sus "mejores esfuerzos", su tiempo y su ilusión al municipio.

"Nunca me he movido por el interés personal. No he venido aquí a hacer amigos, sino a trabajar por mi municipio", ha afirmado. Asimismo, ha recordado las dificultades que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento, especialmente durante los primeros años de su mandato, y ha destacado el trabajo realizado para reclamar que se atendieran las necesidades del municipio y superar situaciones que parecían "insalvables".

El exalcalde ha trasladado su reconocimiento a los concejales que han formado parte de sus equipos de gobierno, a los representantes de la oposición, a los empleados municipales y a su familia por los sacrificios que ha exigido su actividad política.

Además, ha subrayado la labor de los "grandes servidores públicos" del Ayuntamiento y ha deseado "el mayor de los aciertos" a la persona que asuma la Alcaldía porque, según ha indicado, "cuando le va bien al alcalde, le va bien a El Ejido".

El nuevo delegado del Gobierno andaluz en Almería ha asegurado que continuará al servicio del municipio desde su nueva responsabilidad. "Mi ámbito territorial, competencial e institucional cambia", ha señalado, y ha añadido que conoce las necesidades de El Ejido y que trabajará por ellas desde su nuevo puesto.

Emocionado durante la parte final de su intervención, Góngora ha expresado que "las personas pasan, pero los pueblos siguen escribiendo su historia" y ha destacado que, cuando repase su trayectoria política, recordará como su mayor honor haber representado a El Ejido y haber ejercido como alcalde del municipio.

RECONOCIMIENTO DE LA OPOSICIÓN

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha felicitado a Góngora por su nombramiento y le ha agradecido su dedicación, aunque ha recordado que ambas formaciones han mantenido visiones diferentes y que "queda mucho por hacer" en el municipio.

Sánchez le ha deseado suerte en la nueva etapa y le ha pedido "que ponga en primer lugar Almería", una provincia que ha sido "la eterna olvidada por parte de Andalucía".

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Miguel Alarcón, ha reconocido que, pese a las "distancias en política", ambos han tenido que alcanzar acuerdos por el "bien general" y el interés de los vecinos de El Ejido.

La concejala no adscrita María Isabel Carrión ha valorado el "trabajo, el esfuerzo y el compromiso" de Góngora con el municipio y lo ha definido como "una persona tolerante, democrática, siempre dispuesta a escuchar".