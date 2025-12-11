José Mercé recibe este viernes el título de 'Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería' en un acto abierto en el Apolo

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, presenta el acto en el que José Mercé recibirá el título de 'Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería'.- AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería celebrará este viernes el acto de nombramiento de José Mercé como 'Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería', una distinción aprobada en pleno hace unas semanas y que se entregará en una ceremonia abierta al público, con entrada libre hasta completar aforo, programada a las 17,45 horas en el Teatro Apolo bajo la presidencia de la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

En un comunicado, Vázquez ha señalado que "Almería quiere devolver a Mercé lo que ya hace tiempo ha sabido ganarse con creces: el título de Hijo Adoptivo. Un título que no se regala, sino que se merece. Y lo merece porque Mercé es uno más entre nosotros. Porque lo sentimos nuestro. Y porque su cante también es parte de nuestra historia".

Además de las intervenciones de la propia alcaldesa y del protagonista de la convocatoria, José Mercé, el acto, presentado por Cristóbal Cervantes, contará con dos actuaciones de Sonia Miranda, la segunda de ellas acompañada por Cristo Heredia, Antonio García 'El Genial' y Edu García, y la proyección de un vídeo conmemorativo para repasar la importancia de José Mercé en el mundo del flamenco y su relación con Almería, muy cercana a la Peña 'El Taranto'.

Precisamente, el amor de José Mercé por Almería "se planta y crece desde que en 1983 vino a cantar a la peña que tiene su sede en los Aljibes Árabes". Desde esa primera gran actuación del joven Mercé en Almería, "se estableció un idilio entre el artista jerezano y 'El Taranto' que se ha ido consolidando y acrecentando con el paso de los años".

Además, la relación del cantaor con Almería ofrece muchos más hitos destacados. Mercé tiene el Escudo de Oro de Almería, ha sido Pregonero de Feria y también ha sido emisario del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes, ha formado dúo en incontables ocasiones con nuestro guitarrista internacional José Fernández Torres, 'Tomatito', "haciendo disfrutar a miles y miles de espectadores de la unión y el talento de dos genios vinculados con Almería", ha expresado la alcaldesa en la presentación del reconocimiento.

Para entonces, Mercé envió un vídeo saludo con el que, "con la simpatía y naturalidad que le caracteriza", mandaba "un fuerte abrazo muy flamenco para todos los almerienses", después de agradecer a la alcaldesa y al Equipo de Gobierno el nombramiento como hijo adoptivo, que le hará sentirse "más almeriense que nunca porque Almería es también mi tierra".

El viernes podrá compartirlo con el público asistente al Teatro Apolo y también el sábado, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a las 20,30 horas, con el concierto 'José Mercé canta a Manuel Alejandro' para el que están a punto de agotarse las entradas.