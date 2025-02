La joven nadadora Tasy Dmytriv agradece la Medalla de Andalucía: "Es un honor que me hace sentir muy feliz"

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nadadora Anastasiya 'Tasy' Dmytriv, triple medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024, recibirá la Medalla de Andalucía del Deporte que se impondrán el próximo 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía en la ceremonia que tendrá lugar en el Teatro de La Maestranza de Sevilla.

"Es algo que nunca me había imaginado. Es un honor que me hace sentir muy feliz y muy agradecida", ha expresado la deportista en unas declaraciones remitidas a Europa Press, en la que asegura que la distinción representa tanto "el esfuerzo y la dedicación" que ha puesto en su carrera así como todo lo que le "queda por aprender y seguir logrando".

Para la joven, el reconocimiento andaluz "significa muchísimo" y supone "un recordatorio de todo lo que he trabajado, pero también me motiva a seguir soñando y esforzándome". "Me ha dado la fuerza para seguir adelante y no rendirme, sabiendo que el esfuerzo siempre se tiene su recompensa", ha asegurado.

La paralímpica ha dado las gracias a su familia y a su entrenadora por el apoyo que le han dado en cada momento y por haberle enseñador superarse y creer en ella misma. "Sin ellas, nada de esto habría sido posible", ha dicho también en recuerdo de otras personas que le han acompañado en su camino.

La atleta consiguió atesorar tres metales paralímpicos en los Juegos de París, donde debutó y se alzó con el oro en los 100 braza SB8, un bronce en los 4x100 estilos y un bronce más en la modalidad de 200 metros estilos SM9.

La familia de Tasy también ha agradecido la "importante" distinción otorgada por el Gobierno andaluz, del que han valorado su apoyo y que estén "siempre pendientes de los jóvenes deportistas" para incentivar e impulsar sus carreras, con especial importancia a través de las ayudas del programa Olimpus, orientado a deportistas de rendimiento.

La medalla ha sido comunicada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la madre de la nadadora, Natalia Dmytriv, quién ha explicado que en el momento de producirse el anuncio la galardonada aún se encontraban en clase.

"Está muy contenta y sabe que se trata de un reconocimiento de máximo nivel", ha valorado la madre de la joven deportista nacida en Ucrania y residente en Puebla de Vícar (Almería) cuyos entrenamientos la llevan a distintas piscinas de la capital y el Poniente almeriense a lo largo del año.

La nadadora, que fue campeona del mundo y que este año triunfó también en el campeonato AXA Jóvenes Promesas de Valdemoro (Madrid), recibe el apoyo de sus familiares para combinar los entrenamientos en los que participa desde que tenía siete años con sus estudios en Primero de Bachillerato.

"Ella ha sido muy organizada desde pequeña y no se conforma con una nota baja, siempre quiere mejorar", ha apuntado su progenitoria, quien ha dado cuenta del carácter "tímido" de la deportista, la cual no se acostumbra a los reconocimientos como el que, además, le harán próximamente en su centro educativo.

UNA DEPORTISTA LAUREADA

Nacida en Leópolis (Ucrania) en 2008, la nadadora es ya historia del deporte andaluz y español. Según ha indicado la Junta en una nota, sus tres medallas --un oro y dos bronces-- en los Juegos Paralímpicos de París 2024 "le han abierto un hueco entre las nadadoras más laureadas de nuestro país, pero sobre todo le convierten en una de las deportistas de mayor potencial y con mayor proyección en su disciplina".

'Tasy', como se le conoce, nació sin el antebrazo derecho. Pese a ello, desde muy pequeña destacó por sus habilidades en el agua. Primero en la de la playa de Aguadulce, en Almería, donde la nadadora, aún muy niña, pasaba los fines de semana con sus padres, ambos ucranianos; y más tarde en las piscinas de Vícar, localidad almeriense en la que reside, donde de inmediato llamó la atención de los entrenadores que supervisaban su evolución.

Dmytriv conquistó tres metales en los últimos Juegos Paralímpicos: Oro en 100 metros braza SB8 (las siglas que identifican la modalidad, braza, y el grado de discapacidad, 8), bronce en 200 metros estilos SM9, y otro bronce en 4x100 metros estilos mixto.

La joven compagina sus entrenamientos con las clases en el IES La Puebla de Vícar. Obtuvo la nacionalidad española en un juzgado de Almería durante la pandemia del covid, lo que le permitió competir en París con la bandera de su país de acogida.

Dmytriv fue reconocida con la Medalla del Deporte de la Diputación de Almería en 2024, y ahora recibirá la Medalla de Andalucía del Deporte. Un reconocimiento merecido por parte de la tierra que la acogió muy pequeña y que, a buen seguro, servirá a la nadadora almeriense de estímulo para su nuevo gran objetivo: Los Ángeles 2028.