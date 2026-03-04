Uno de los jóvenes fallecidos en la pasarela de Santander es de Almería

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España) - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER/ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los cinco jóvenes fallecidos en la tragedia de El Bocal de Santander, donde una pasarela colapsó en la tarde de este pasado martes, es de Almería.

Las víctimas mortales tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Vizcaya (dos víctimas de Barkaldo y una de Balmaseda), además de la de Almería, mientras que la joven que continúa desaparecida, de 20 años, es vecina de Guadalajara.

De otro lado, una chica más, de 19 años y natural de Elvillar (Álava), está ingresada en el Hospital Valdecilla, donde se encuentra estable dentro de la gravedad.

Los datos de los afectados han sido facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la pertinente autorización judicial. La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia cuando sucedieron los hechos, ha abierto diligencias de investigación tras lo ocurrido y la Policía Nacional realiza las pesquisas.