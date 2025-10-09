El juez deja en libertad provisional al detenido por realizar tocamientos a una menor en El Ejido (Almería)

EL EJIDO (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido, competente en Violencia sobre la Mujer y contra la libertad sexual, ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre detenido por realizar tocamientos a una menor de edad en las inmediaciones de un bar de la localidad de Las Norias de Daza, en el término municipal de El Ejido (Almería).

Fuentes del TSJA han señalado que el hombre, que pasó a disposición judicial este miércoles, está investigado por la presunta comisión de un delito de agresión sexual a tenor de los hechos por los que la Guardia Civil practicó su arresto después de que fuera retenido por algunos testigos.

El detenido, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, tendrá que cumplir varias medidas cautelares para continuar en libertad, como la obligación de alejamiento de la menor y de su entorno, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Además, tendrá que comparecer los días 1 y 15 en sede judicial.

La juez también tomó declaración a un testigo de los hechos, mientras que la menor será remitida a la Fundación Márgenes y Vínculos, donde los especialistas en menores la examinarán y tomarán una declaración preconstituida que será posteriormente utilizada en la vista oral.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas del pasado martes cuando la menor se dirigió a un establecimiento hostelero de unos parientes para cenar encomendada por sus padres, que regentan una frutería en un local cercano.

Una vez en el bar, un hombre se habría aproximado a la menor y le habría pedido que la acompañara fuera para mostrarle un contenido a través del móvil, a lo que la niña accedió.

Ya fuera del negocio, el hombre habría tocado a la menor en sus zonas íntimas por debajo de la ropa, según señaló un testigo que se percató de la situación y recriminó la actitud al arrestado, al que retuvo junto con otras personas hasta la llegada de la Guardia Civil y, posteriormente, de la Policía Local.