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ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar este lunes el juicio contra un hombre acusado de disparar contra su primo, de 22 años en el momento de los hechos, después que este acudiera a separar a los padres de ambos, que se habían enzarzado en una discusión de tráfico en Huércal de Almería (Almería).

En su escrito de acusación particular, consultado por Europa Press, la Fiscalía tiene previsto solicitar 13 años de prisión para el acusado: once por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros dos más por un presunto delito de tenencia ilícita de armas. Los hechos tuvieron lugar sobre las 12,00 horas del 16 de septiembre de 2024, cuando el perjudicado se encontraba en la calle Ramón y Cajal de Huércal de Almería y vio a su padre mientras discutía con su tío por un problema de aparcamiento de la noche anterior.

Así, la víctima habría acudido a separarlos cuando, en un momento dado, su primo, de 27 años de edad en el momento de los hechos, salió de su vivienda "de forma repentina" y "disparó contra él" con una pistola que portaba.

El fiscal apunta que el acusado actuó "con claro ánimo de acabar" con la vida de su allegado, sin que este tuviera "posibilidad de reaccionar" ante tal ataque. Asimismo, señala que tras la detonación, se marchó "corriendo" del lugar de los hechos.

Por su parte, la víctima se desplomó en el suelo a raíz del impacto, por el que tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas ante las severas lesiones que presentaba en la parte izquierda del pecho, con fallo respiratorio agudo, por las que tuvo que ser operado.

El varón, que pasó por la UCI y tardó 180 días en curarse, sufre secuelas del ataque. Si bien el arma no fue recuperada, el fiscal apunta que el acusado carecía de cualquier tipo de licencia para portar o usar una pistola en el momento de los hechos.